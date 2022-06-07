Об этом сообщает Marca .

По информации издания, по новому контракту с ПСЖ форвард будет получать больше любого спортсмена в мире.

Marca напоминает, что Мбаппе в конце мая дал согласие на переход в испанский "Реал", но через три дня изменил свое решение. Это произошло после того, как француз полетел в Катар на переговоры с владельцем ПСЖ Нассером Аль-Халаифи. Решающим доводом стало то, что он пообещал Мбаппе сделать его самым богатым спортсменом мира.

Француз отберет это звание у своего одноклубника – Лионеля Месси. В январе 2022 года в рейтинге самых оплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes аргентинец лидировал с заработком в 130 млн евро в год.

По данным источников, новый трехлетний контракт позволит Мбаппе зарабатывать больше Месси. Сколько именно будет получать 23-летний француз, пока неизвестно.

В прошлом сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 46 матчей, забил 39 мячей и отдал 26 результативных передач.

Старый контракт француза с ПСЖ действовал до конца июня 2022 года. Он мог покинуть парижский клуб на правах свободного агента.

22 мая Килиан Мбаппе подписал новый контракт с ПСЖ.

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