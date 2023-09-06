Мбаппе ради тренировок с ПСЖ отказался от космических денег
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе отказался от 100 млн евро, чтобы возобновить тренировки с французской командой
Об этом сообщает L'Équipe.
По информации источника, прошлым летом 24-летний Килиан Мбаппе решил отказаться от бонусной выплаты в 100 млн евро. Благодаря этому французу удалось договориться с боссами ПСЖ и вернуться к тренировкам с одноклубниками.
В контракте Килиана Мбаппе был прописан на бонус в 100 млн евро за то, что француз останется в команде на сезон 2023/24. Однако прошлым летом между сторонами произошел конфликт, ведь форвард потребовал покинуть парижан.
В то же время Мбаппе не хочет продлевать контракт с ПСЖ и намерен уйти из команды следующим летом.
Карьера Килиан Мбаппе
Новый контакт с ПСЖ Килиан Мбаппе подписал в мае 2022 года. Соглашение рассчитано на два сезона. Уже через год француз сможет бесплатно уйти из ПСЖ, если не подпишет новый контракт.
За свою карьеру 24-летний Мбаппе сыграл за ПСЖ 265 матчей, забил 215 голов и отдал 98 результативных передач.
Transfermarkt оценивает Килиана Мбаппе в 180 млн евро. Француз и норвежец Эрлинг Холланд считаются самыми дорогими футболистами мира.
- 5 июля новым главным тренером французского ПСЖ стал испанец Луис Энрике, тренировавший "Барселону".
- После этого президент ПСЖ поставил Мбаппе жесткий ультиматум.
- 9 июля стало известно, что Килиан Мбаппе не видит возможности для развития в парижской команде.
- Форвард длительное время не тренировался с командой и фактически пропустил предсезонную подготовку.
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