Мбаппе ради тренировок с ПСЖ отказался от космических денег

Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, прошлым летом 24-летний Килиан Мбаппе решил отказаться от бонусной выплаты в 100 млн евро. Благодаря этому французу удалось договориться с боссами ПСЖ и вернуться к тренировкам с одноклубниками.

В контракте Килиана Мбаппе был прописан на бонус в 100 млн евро за то, что француз останется в команде на сезон 2023/24. Однако прошлым летом между сторонами произошел конфликт, ведь форвард потребовал покинуть парижан.

В то же время Мбаппе не хочет продлевать контракт с ПСЖ и намерен уйти из команды следующим летом.

Карьера Килиан Мбаппе

Новый контакт с ПСЖ Килиан Мбаппе подписал в мае 2022 года. Соглашение рассчитано на два сезона. Уже через год француз сможет бесплатно уйти из ПСЖ, если не подпишет новый контракт.

За свою карьеру 24-летний Мбаппе сыграл за ПСЖ 265 матчей, забил 215 голов и отдал 98 результативных передач.

Transfermarkt оценивает Килиана Мбаппе в 180 млн евро. Француз и норвежец Эрлинг Холланд считаются самыми дорогими футболистами мира.