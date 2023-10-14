Мбаппе превзошел бомбардирское достижение Платини в сборной Франции

Об этом сообщает L`Equipe .

Мбаппе 13 октября сделал дубль в отборочном матче Евро-2024 против Нидерландов, помог Франции победить 2:1 и досрочно обеспечить выход в финальную часть турнира.

Форвард забил 41-й и 42-й гол за национальную команду и опередил по результативности трехкратного обладателя "Золотого мяча" Мишеля Платини, у которого 41 гол.

Больше голов за сборную Франции забили Оливье Жиру (54), Тьерри Анри (51) и Антуан Гризманн (44).

24-летний Килиан Мбаппе сыграл за национальную команду 72 матча и стал в ее составе чемпионом мира в 2018 году.