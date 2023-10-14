Мбаппе превзошел бомбардирское достижение Платини в сборной Франции
Килиан Мбаппе забил 42-й гол за сборную Франции и превзошел достижение легендарного Мишеля Платини по результативности в национальной команде.
Об этом сообщает L`Equipe .
Мбаппе 13 октября сделал дубль в отборочном матче Евро-2024 против Нидерландов, помог Франции победить 2:1 и досрочно обеспечить выход в финальную часть турнира.
Форвард забил 41-й и 42-й гол за национальную команду и опередил по результативности трехкратного обладателя "Золотого мяча" Мишеля Платини, у которого 41 гол.
Больше голов за сборную Франции забили Оливье Жиру (54), Тьерри Анри (51) и Антуан Гризманн (44).
24-летний Килиан Мбаппе сыграл за национальную команду 72 матча и стал в ее составе чемпионом мира в 2018 году.
- 13 октября сборная Франции победила в гостях Нидерланды и вместе с Португалией и Бельгией досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы - 2024.
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