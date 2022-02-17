Мбаппе отказался от космической зарплаты 45 млн евро в год в ПСЖ

Об этом сообщает журналист Адриен Гренье в своем Twitter.



По информации источника, ПСЖ продолжает переговоры с Мбаппе и пытается убедить его продлить контракт, истекающий летом.



Стороны ведут переговоры, но парижанам не удается убедить француза остаться. Килиан Мбаппе отказался от последнего предложения в 45 млн евро в год, которые бы он получал "чистыми" - после уплаты налогов.

В нынешнем сезоне 23-летний форвард сыграл за ПСЖ 32 матча, забил 22 мяча и отдал 16 результативных передач.



По данным Transfermarkt, Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом мира, его рыночная стоимость составляет 160 млн евро.

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