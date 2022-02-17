Мбаппе отказался от космической зарплаты 45 млн евро в год в ПСЖ
Французский футболист Килиан Мбаппе отказался от зарплаты 45 млн евро в год, которую ему предлагают в ПСЖ
Об этом сообщает журналист Адриен Гренье в своем Twitter.
По информации источника, ПСЖ продолжает переговоры с Мбаппе и пытается убедить его продлить контракт, истекающий летом.
Стороны ведут переговоры, но парижанам не удается убедить француза остаться. Килиан Мбаппе отказался от последнего предложения в 45 млн евро в год, которые бы он получал "чистыми" - после уплаты налогов.
В нынешнем сезоне 23-летний форвард сыграл за ПСЖ 32 матча, забил 22 мяча и отдал 16 результативных передач.
По данным Transfermarkt, Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом мира, его рыночная стоимость составляет 160 млн евро.
- 31 августа сообщалось, что Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ и бесплатно перейдет в "Реал" летом 2022 года.
- 9 сентября стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон лично уговаривал Мбаппе остаться в ПСЖ.
- 4 октября француз признался, что пытался покинуть ПСЖ прошлым летом.
- 29 декабря лидер атаки ПСЖ Килиан Мбаппе заверил, что до конца этого сезона будет играть за французский топ-клуб.
- 31 января сообщалось, что нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе подписал контракт с мадридским "Реалом" .
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