Мбаппе неуклюже "украл" у Месси хет-трик в матче Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Париже в матче 3-го тура группового раунда ЛЧ Месси забил 67-й и 74-й минутах (с пенальти) и принес ПСЖ волевую победу над немецким "Лейпцигом" со счетом 3: 2. Этот дубль стал для аргентинца первым в составе французского клуба.

В компенсированное арбитром время Месси мог сделать хет-трик, когда ПСЖ заработал еще один одиннадцатиметровый. Однако, пенальти вызвался исполнять автор первого гола в матче Килиан Мбаппе, который пробил с отметки выше ворот.

ПСЖ после первого круга имеет 7 очков и лидирует в группе A. За парижанами расположились английский "Манчестер Сити" (6 пунктов), бельгийский "Брюгге" (4) и "Лейпциг" (0).