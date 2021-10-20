Мбаппе неуклюже "украл" у Месси хет-трик в матче Лиги чемпионов
Французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе в матче Лиги чемпионов против "Лейпцига" не позволил аргентинцу Лионелю Месси пробить в конце матча пенальти и сделать хет-трик
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Париже в матче 3-го тура группового раунда ЛЧ Месси забил 67-й и 74-й минутах (с пенальти) и принес ПСЖ волевую победу над немецким "Лейпцигом" со счетом 3: 2. Этот дубль стал для аргентинца первым в составе французского клуба.
В компенсированное арбитром время Месси мог сделать хет-трик, когда ПСЖ заработал еще один одиннадцатиметровый. Однако, пенальти вызвался исполнять автор первого гола в матче Килиан Мбаппе, который пробил с отметки выше ворот.
ПСЖ после первого круга имеет 7 очков и лидирует в группе A. За парижанами расположились английский "Манчестер Сити" (6 пунктов), бельгийский "Брюгге" (4) и "Лейпциг" (0).
- Напомним, 19 октября в группе А ПСЖ победил "Лейпциг" 3: 2 , а "Манчестер Сити" разгромил "Брюгге" - 5: 1.
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