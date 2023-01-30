Мазепа, Петлюра, Бандера... Дело не в персоналиях
Вот это и следует уважаемым историкам объяснять иностранным коллегам и журналистам. А не дискутировать с ними на тему, чем плохой или хороший Бандера
Двести лет российские власти и шовинистические по своей сути русские называли "мазепинцами" всех украинцев, которые говорили на украинском языке и считали себя чем-то отдельным от россиян. С 1920-х таких украинцев россияне называли "петлюровцами". А с 1950-х – "бандеровцами".
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Дело совсем не в исторических фигурах Мазепы, Петлюры или Бандеры. И уж совсем безразлично, как украинское общество или конкретный украинец к этим деятелям относится. Каждая из этих личностей была мифологизирована и обманена россиянами только для того, чтобы иметь возможность дальше травить украинцев.
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Как только украинец начинает считать себя украинцем, так тут же душа российского шовиниста не может такого пережить и россиянин пытается всячески того украинца стигматизировать. И здесь дело совсем не в исторических фигурах Мазепы, Петлюры или Бандеры. И уж совсем безразлично, как украинское общество или конкретный украинец к этим деятелям относится. Каждая из этих личностей была мифологизирована и оболгана россиянами только для того, чтобы иметь возможность дальше травить украинцев.
Вот это и следует уважаемым историкам объяснять иностранным коллегам и журналистам. А не дискутировать с ними на тему, чем плохо или хорош Бандера.
Об авторе. Ольга Лень, журналистка.
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