Мазепа из Concorde Capital помогал российскому олигарху Дерипаске спасти активы в Украине, - ЦПК
Владелец инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа помогал российскому олигарху Олегу Дерипаске спасать активы в Украине - Жежелевский и Хустский карьеры
Об этом пишет в фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ .
По его словам, до недавнего времени карьерами владел австрийский концерн STRABAG SE, 25% акций которого принадлежат Дерипаске через Rasperia Trading Ltd. Дерипаска находится под санкциями Украины и США с 2018 года. Но это не помешало STRABAG SE за несколько месяцев до полномасштабного вторжения продать эти два карьера оффшорной фирме Samsta Limited, бенефициаром которой указан гражданин Германии Флориан Гут.
"В ходе заседаний апелляции ВАКС говорилось, что бенефициарами соглашения был ряд украинских бизнесменов, в том числе Игорь Мазепа. Мазепа и его партнеры не могли не понимать, что этим соглашением помогают Дерипаске спасать свои активы", - утверждает Шабунин.
Также, по его словам, за 6 дней до решения ВАКС о конфискации активов Дерипаски активы попытались продать еще раз. Соответствующее соглашение Samsta Limited и Overin Limited было заключено 10 февраля 2023 года. Депозитарным учреждением в этом соглашении выступило ООО "НОВАВЕСТ", владельцем которого является Мазепа.
"Остается единственный вопрос. Получил ли Дерипаска свою долю от продажи карьеров сразу (а это более 750 тыс. долл.) или имущество было куплено на номинала Флориана Гута, а российский олигарх и дальше может влиять на деятельность украинских предприятий. Финально узнать об этом должны во время следующего заседания по Дерипаске в апелляции ВАКС 6 июня", - подытожил Шабунин.
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