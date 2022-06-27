Майя Санду заявила, что не видит угроз для Украины со стороны Приднестровья

Об этом Майя Санду заявила на пресс-конференции после встречи в Киеве с Владимиром Зеленским.

"Мы внимательно отслеживаем все события в Приднестровье и не видим никаких угроз. Мы делаем все, что можем, чтобы не дать возможности этому сепаратистскому региону представлять угрозу Украине и Молдове. Украина и Молдова должны поддерживать регулярный диалог по вопросам безопасности, влияющим на наши государства. Мы согласились работать вместе, чтобы поддерживать стабильность и избежать провокаций, призванных дестабилизировать обстановку", - сказала Санду.

27 июня президент Молдовы Мая Санду прибыла с визитом в Украину.

Президент Молдовы убеждена , что Россию необходимо немедленно останавливать, чтобы предотвратить вторжения в новые страны.

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