Майя Санду заявила, что не видит угроз для Украины со стороны Приднестровья
Президент Молдовы подчеркнула, что если появится что-то, что будет вызывать беспокойство, Молдова будет принимать меры и информировать партнеров
Об этом Майя Санду заявила на пресс-конференции после встречи в Киеве с Владимиром Зеленским.
"Мы внимательно отслеживаем все события в Приднестровье и не видим никаких угроз. Мы делаем все, что можем, чтобы не дать возможности этому сепаратистскому региону представлять угрозу Украине и Молдове. Украина и Молдова должны поддерживать регулярный диалог по вопросам безопасности, влияющим на наши государства. Мы согласились работать вместе, чтобы поддерживать стабильность и избежать провокаций, призванных дестабилизировать обстановку", - сказала Санду.
- 27 июня президент Молдовы Мая Санду прибыла с визитом в Украину.
- Президент Молдовы убеждена , что Россию необходимо немедленно останавливать, чтобы предотвратить вторжения в новые страны.
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