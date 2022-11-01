Майя Санду обвинила спецслужбы РФ в расшатывании ситуации в Молдове

Об этом она сообщила в интервью румынскому каналу Digi24.

Санду подчеркнула, что попытки РФ вмешиваться во внутренние дела Молдовы не являются чем-то новым. Последние протесты в стране организуют именно российские спецслужбы.

"У нас есть доказательства, что коалиция коррумпированных групп, укравших в Молдове много денег, спецслужбы России и пророссийские партии в Молдове имеют общую цель — дестабилизировать Молдову. Они используют в свою пользу трудности, с которыми столкнулись граждане. Мы решительно настроены защищать демократию" , – заявила она.

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В последние месяцы в молдовской столице постоянно проводят антиправительственные акции протеста. Их организатором выступает популистская партия "Шор", лидер которой Илан Шор находится за рубежом, поскольку в Молдове его осудили за вывод миллиарда долларов из банковской системы страны.

Напомним, 28 октября в The Washington Post со ссылкой на разведывательные документы заявили, что Россия организует антиправительственные протесты в Молдове, чтобы вернуть влияние на страну. Кроме того, управленческий контроль над двумя основными пророссийскими телеканалами Молдовы передан близкому соратнику Шора в конце сентября, что дало ему основную платформу для продвижения согласованной с Москвой повестки дня.

В Молдове во время нового протеста против властей страны, организованного пророссийской партией "Шор", полиция задержала 79 человек

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