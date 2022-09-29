Об этом сообщил Reuters

29 сентября министерство юстиции США объявило обвинение майору армии США Джейми Ли Генри и его жене, врачу Анне Габриелян, в сговоре с Россией с целью передачи ей конфиденциальных медицинских данных о военных пациентах.

Как подчеркнуло обвинение, отсчетом для шпионажа в пользу России для Ли Генри и Габриелян стало начало полномасштабного вторжения в Украину. Так, они якобы хотели помочь российскому правительству "получить представление о состоянии здоровья лиц, связанных с правительством и военными США". В августе пара встретилась с агентом ФБР под прикрытием, которого сочла российским чиновником.

По словам Анны Габриелян, "оказать любую помощь России ее мотивировал патриотизм, даже если бы это означало увольнение или попадание в тюрьму". Ее муж акцентировал, что благосклонно относится к России и даже думал о том, чтобы пойти добровольцем в российскую армию, а еще владеет информацией о той военной помощи, которую США оказывали Украине.

Агенту ФБР пара передала информацию о нынешних и бывших военных чиновниках и их женах. Как ее накажут – пока неизвестно.

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