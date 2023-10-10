Майор запаса НГУ объяснил, как повлияет война в Израиле на ход боевых действий в Украине

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Вряд ли война в Израиле, кроме информационной составляющей, как-то повлияет на ход боевых действий в Украине. Помощь нам не остановилась. Более того - того, что нам уже передали, хватит как минимум до конца этого года. Действительно, мир сейчас более активно реагирует на войну в Израиле, чем на нашу войну. Однако это ничего не меняет. Наши партнеры и дальше говорят о военной помощи Украине. Президент Джо Байден, кроме помощи на $100 млрд, предлагает проголосовать в конгрессе сразу за выделение помощи нам и Израилю", - пояснил Гетьман.

Майор запаса НГУ считает, что военная помощь Украине не будет уменьшаться.

"Война, которая началась в Израиле, может, наоборот, не приостановить, а усилить военную помощь Украине. Предложение о голосовании за один пакет военной помощи это подтверждает. Поэтому, по-моему, помощь Украине будет только усиливаться", - добавил он.



Что известно о спорах в Конгрессе США о помощи Украине

1 октября президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании правительства до 17 ноября, одобренный накануне сенатом и палатой представителей конгресса Штатов. Также он призвал республиканцев конгресса поддержать законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине, заявив, что он "устал" от постоянных перепалок, едва не приведших к блокированию работы правительства.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что, несмотря на отсутствие решения в конгрессе США о помощи Украине на фоне возможного шатдауна, поддержка со стороны Штатов не ослабла.

Конгресс США не внес новое финансирование помощи Украине в закон о временном бюджете. Кроме того, палата представителей отправила в отставку спикера Кевина Маккарти, поддерживавшего военную помощь Украине.

Пентагон уже предупредил конгресс о возможных проблемах с поставкой оружия в Украину. По данным издания Politico, у Байдена ищут альтернативные пути финансирования помощи Украине.

7 октября другое издание The Telegraph сообщило , что Байден собирается просить конгресс о пакете помощи Украине на $100 млрд. Также министр армии США Кристин Вормут заявила , что для возможности эффективно помогать Израилю и Украине одновременно Пентагону нужно дополнительное финансирование от Конгресса США.

Издание WSJ отмечает , что в Конгрессе США обсуждают пакет помощи Украине, объемом $60-100 млрд. Сенаторы США от обеих партий хотят в ближайшие недели принять годовой пакет помощи Украине.

10 октября в The Washington Post и NBC News сообщили, что в Белом доме обсуждают возможность объединить в один пакет военную помощь Украине и Израилю – так будет легче и быстрее провести оба решения.