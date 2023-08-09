Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"На Купянско-Лиманском направлении враг пытается выйти на север и вернуть утраченные территории, которые мы освободили. На этом направлении сосредоточено около 100 тыс. военных армии РФ. Еще 20 тыс. военнослужащих добавились из Беларуси, где проходили учения. Россияне собрали там" около 2 тыс. единиц тяжелой техники, из них почти 1 тыс. - это танки. Около 300-350 единиц РСЗО и около 500-550 единиц ствольной артиллерии", - отметил Гетьман.

По словам майора запаса НГУ, сейчас наступает ВСУ, а враг контрнаступает.

Тактика россиян не стала новейшей, но они такого раньше не часто делали. Враг применяет танковые удары. То есть они пытаются прорвать нашу линию обороны, сформировав на относительно небольшом участке фронта, а это десятки километров, и сосредоточив мощную группировку около 1000 танков. танковым ударом, волна за волной, эти танки пытаются пробить нашу оборону. То есть, там продолжаются очень тяжелые бои. Также враг ведет плотный артиллерийский огонь и применяет авиацию, РЭБ и БПЛА", - подчеркнул Гетьман.