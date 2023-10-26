Майор запаса НГУ Гетман спрогнозировал, когда РФ начнет массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины
Когда будет более-менее прохладно, оккупанты, вероятно, будут пытаться наносить массированные атаки по энергетической инфраструктуре Украины
Об этом рассказал майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире телеканала "Эспрессо".
По его словам, от последнего обстрела, который произошел 2 октября, прошло относительно много времени. Это значит, что они накапливают силы, и такие удары будут.
"В прошлом году оккупанты это начали делать в районах 30 октября. То есть вполне возможно, что они готовятся к каким-то датам. Но скорее всего, они готовятся, глядя на прогнозы погоды. Когда будет более или менее прохладно, они могут пробовать атаковать", - отметил Гетман.
Последней атакой на Хмельнитчину, оккупанты, видимо, хотели намекнуть, что могут атаковать АЭС.
"Неуверен, что это была атака непосредственно на АЭС. Но вероятно это намек для того, чтобы повысить ставки, чтобы можно было что-то требовать от нас и наших партнеров. Главное для них это ядерный шантаж или применение ядерного оружия, они это постоянно говорят", - сообщил майор запаса НГУ.
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В ночь на 25 октября российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками. В Хмельнитчине раздавались взрывы, в Шепетовском районе в результате сбития дроны упали на объект критической инфраструктуры.
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Террористы применили 11 ударных "шахедов". ПВО уничтожило все дроны-камикадзе. В результате падения обломков, к сожалению, ранены среди гражданского населения. В городах Славута и Нетешин Хмельницкой области повреждены 11 многоквартирных и 9 частных домов, 2 учебных заведения, 2 пожарно-спасательные части, здание отдела полиции и другая гражданская инфраструктура.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мишенью для российских дронов во время ночной атаки 25 октября, вероятнее всего, была Хмельницкая АЭС.
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26 октября МАГАТЭ отреагировало на падение дронов РФ возле ХАЭС.
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Военный эксперт, эксречник Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал, что последствия удара по Хмельнитчине вызваны не обломками дронов.
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