Майонез и горошек – вдвое дороже, чем в свободной части Украины. Сколько стоит новогодний стол в оккупированном Донецке
Захваченный российской армией украинский город Донецк страдает от роста цен на продовольствие, которое там значительно выше, чем в освобожденной части Донбасса
К такому выводу пришли журналисты украинского портала Восточный вариант.
Ими подготовлен большой материал по сравнению с ценами новогоднего стола в Славянске (освобожденная территория) и Донецке (временно оккупирован).
В частности, традиционное для празднования Нового года блюдо – салат "Оливье" – в случае приготовления его в домашних условиях в Славянске обойдется в 137 грн, а в Донецке – в 193 грн. При этом все его "донецкие" составляющие существенно дороже "славянских", а цены на зеленый горошек и майонез, без которых в таком случае совсем не обойтись, в Донецке вдвое больше, цены на картофель - втрое больше.
То же касается необходимого для празднования шампанского и настоящей новогодней елки.
Данные для проведенного сравнения журналисты брали из открытых источников, в т.ч. и по ту сторону линии фронта.
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