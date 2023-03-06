Об этом сообщает Boxing Social .

По словам бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, из нынешних боксеров он не рискнул бы выйти на ринг против двукратного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), если бы выступал с ним в одной категории.

"Дэвид - очень недооцененный, но в то же время очень яркий. Я бы побоялся драться с ним, если бы выступал в его весе. Мне кажется, что ни у кого нет шансов против него", - рассказал Тайсон.

Он пообещал поставить на Дэвида Бенавидеса в поединке против другого американца, Калеба Планта, в бою за звание временного чемпиона мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

"Бенавидес победит Планта. Он может побить любого. Я буду ставить на Бенавидеса, пока он не проиграет. И даже если он проиграет, я все равно буду его поддерживать. Он был немного тяжеловатым толстым мальчишкой, но хотел показать себя миру. Величайшие бойцы мира – это самые неуверенные в себе бойцы. Я думаю, что Бенавидес победит каждого, с кем выходит на ринг", – сказал Тайсон.

26-летний Дэвид Бенавидес выиграл все 26 боев на профессиональном ринге.

Абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе является мексиканец Сауль Альварес.