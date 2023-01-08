Об этом сообщаетBoxing Social .

По словам Майка Тайсона, Александр Усик способен победить всех боксеров в супертяжелом дивизионе, включая британца Тайсона Фьюри, который должен встретиться с украинцем в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

"Я думаю, Усик победит всех. Он очень умный и интеллигентный, при этом неудобный в ринге. Я думаю, что Усик способен провести выдающийся бойпротив любого соперника", - сказал Тайсон, владевший званием абсолютного чемпиона мира в хевивейте в 1987 – 1990 годах.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

24 декабря Тайсон Фьюри согласился встретиться с Александром Усиком в начале 2023 года.

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