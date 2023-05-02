Майк Тайсон рассказал, кого считает "новым лицом" бокса

Об этом сообщает BoxingScrene .

По словам Майка Тайсона, он соглашается со словами Джервонты Дэвиса, который назвал себя "новым лицом" бокса после победы над другим американцем - Райаном Гарсией - в бою за звание "регулярного" чемпиона мира в легком весе (до 61, 2 кг).

"Он прав. Он "новое лицо" бокса. Но это потому, что Гарсия сделал свою часть работы - привлек внимание болельщиков к этому бою. Ведь именно он собрал всю эту толпу на арене и у телевизоров. Я верю, что теперь фаны Гарсии станут фанами Дэвиса", - сказал Тайсон.

По его мнению, Джервонта Дэвис имеет хорошие шансы, чтобы оставаться на протяжении всей карьеры непобедимым, но два других боксера легкого веса из США - абсолютный чемпион мира Дэвин Хейни и Шакур Стивенсовн - представляют для него большую угрозу.

"Не исключено, что он останется непобедимым. Но если в твоем дивизионе есть такие бойцы, как Дэвин Хейни и Шакур Стивенсон... Они несут угрозу для Джервонты", - считает Тайсон.