Майк Тайсон рассказал, кого считает "новым лицом" бокса
Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Майк Тайсон назвал американца Джервонту Дэвиса "новым лицом" бокса
Об этом сообщает BoxingScrene .
По словам Майка Тайсона, он соглашается со словами Джервонты Дэвиса, который назвал себя "новым лицом" бокса после победы над другим американцем - Райаном Гарсией - в бою за звание "регулярного" чемпиона мира в легком весе (до 61, 2 кг).
"Он прав. Он "новое лицо" бокса. Но это потому, что Гарсия сделал свою часть работы - привлек внимание болельщиков к этому бою. Ведь именно он собрал всю эту толпу на арене и у телевизоров. Я верю, что теперь фаны Гарсии станут фанами Дэвиса", - сказал Тайсон.
По его мнению, Джервонта Дэвис имеет хорошие шансы, чтобы оставаться на протяжении всей карьеры непобедимым, но два других боксера легкого веса из США - абсолютный чемпион мира Дэвин Хейни и Шакур Стивенсовн - представляют для него большую угрозу.
"Не исключено, что он останется непобедимым. Но если в твоем дивизионе есть такие бойцы, как Дэвин Хейни и Шакур Стивенсон... Они несут угрозу для Джервонты", - считает Тайсон.
- 6 марта Майк Тайсон назвал Дэвида Бенавидеса самым опасным боксером современности, а позже заявил, что британец Тайсон Фьюри является лучшим бойцом мира .
- 23 апреля Джервонта Дэвис нокаутировал Райана Гарсию и защитил титул "регулярного" чемпиона мира в легком весе по версии WBA.
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