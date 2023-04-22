Об этом сообщает BoxingSocial.

По словам Тайсона, именно Фьюри является сейчас узнаваемым боксером мира.

"Боец номер один, самый топовый боксер в мире — это Тайсон Фьюри. Да, это должен быть именно он. Потому что он сейчас является главным достоянием бокса и узнаваемым персонажем в этом виде спорта", — сказал Тайсон.

Майк Тайсон является бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета) в сверхтяжелом весе.