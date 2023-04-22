Майк Тайсон рассказал, кого считает лучшим боксером мира
Экс-чемпион мира в сверхтяжелом весе назвал сильнейшим боксером мира британца Тайсона Фьюри
Об этом сообщает BoxingSocial.
По словам Тайсона, именно Фьюри является сейчас узнаваемым боксером мира.
"Боец номер один, самый топовый боксер в мире — это Тайсон Фьюри. Да, это должен быть именно он. Потому что он сейчас является главным достоянием бокса и узнаваемым персонажем в этом виде спорта", — сказал Тайсон.
Майк Тайсон является бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.
Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета) в сверхтяжелом весе.
- 6 марта Майк Тайсон назвал Дэвида Бенавидеса из США самым опасным боксером ХХ века.
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