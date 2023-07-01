Майк Тайсон раскритиковал Ломаченка за бой с Хэйни
Бывший чемпион мира Майк Тайсон высказал свое мнение по поводу боя Василия Ломаченко и Девина Хейни
Об этом сообщает Boxing Social.
По словам Тайсона, судьи не ошиблись и победу заслужил Дэвин Хэйни.
"Ломаченко сделал недостаточно, чтобы получить титулы. Думаю, Хейни победил", - сказал Майк Тайсон.
- 21 мая Василий Ломаченко уступил Девину Хейни в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- Менеджер Ломаченко Эгис Климас заявил, что его команда не согласилась с поражением и подаст протест на исход боя.
- Промоутер Боб Арум рассказал, что боксер из Украины намерен продолжать карьеру после поражения Девина Хейни.
- Василий Ломаченко потерял первую позицию в рейтинге WBO после поражения от Хэйни. Теперь боксер занимает второе место.
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