Об этом Тайсон рассказал в комментарии FightCamp.

По словам Тайсона, он не считает себя лучшим панчером в истории сверхтяжелого веса, поскольку самым мощным ударом в дивизионе владел другой американец Джордж Форман.

"Джордж — панчер, который избивал самое мощное в истории. Я даже не могу представить никого, кто бы мог с ним в этом спорить. Никого, кто имел хотя бы примерно такую же мощь и массу во всех этих ударах", — сказал Тайсон.

Он добавил, что сам нокаутировал соперников благодаря скорости, а не силе удара.

"То единственное, благодаря чему я был зрелищным бойцом, это не сила. Просто я наносил удары гораздо быстрее, чем остальные бойцы", - объяснил Тайсон, который был абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе.

Джордж Форман также был чемпионом мира в хевивейте и встречался с Мохаммедом Али, которому проигравший в 1974 году проиграл в легендарном поединке, который назвали "Гуркот в Джунглях". За 20 лет Форман в возрасте 45 лет стал старейшим чемпионом мира в тяжелом весе в истории.