Майк Тайсон назвал тяжеловеса с самым мощным ударом в истории
Американский боксер Майк Тайсон назвал Джорджа Формана тяжеловесом с самым сильным в истории ударом
Об этом Тайсон рассказал в комментарии FightCamp.
По словам Тайсона, он не считает себя лучшим панчером в истории сверхтяжелого веса, поскольку самым мощным ударом в дивизионе владел другой американец Джордж Форман.
"Джордж — панчер, который избивал самое мощное в истории. Я даже не могу представить никого, кто бы мог с ним в этом спорить. Никого, кто имел хотя бы примерно такую же мощь и массу во всех этих ударах", — сказал Тайсон.
Он добавил, что сам нокаутировал соперников благодаря скорости, а не силе удара.
"То единственное, благодаря чему я был зрелищным бойцом, это не сила. Просто я наносил удары гораздо быстрее, чем остальные бойцы", - объяснил Тайсон, который был абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе.
Джордж Форман также был чемпионом мира в хевивейте и встречался с Мохаммедом Али, которому проигравший в 1974 году проиграл в легендарном поединке, который назвали "Гуркот в Джунглях". За 20 лет Форман в возрасте 45 лет стал старейшим чемпионом мира в тяжелом весе в истории.
- 25 февраля Майк Тайсонназвал британца Тайсона Фьюри фаворитом поединка против украинца Александра Усика.
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