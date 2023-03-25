Майк Тайсон назвал лучшего соперника для Усика после срыва боя с Фьюри
Легендарный американский боксер Майк Тайсон посоветовал Александру Усику провести следующий бой против Деонтея Уайлдера
Об этом сообщает Boxing Social .
По словам Майка Тайсона, после того, как украинцу не удалось договориться о бое за звание абсолютного чемпионат мира в сверхтяжелом весе с британцем, ему стоит встретиться с бывшим обладателем титула WBC (Всемирного боксерского совета) Деонтеем Уайлдером.
"Я думаю, что бой Уайлдер-Усик был бы отличным. Деонтею следует продолжать сражаться, он должен биться как можно больше", - сказал бывший абсолютный чемпион мира.
Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC. Он встречался с Деонтеем Уайлдером трижды. В декабре 2018 года в бою между американцем и британцем была зафиксирована ничья. В феврале 2020-го Фьюри нокаутировал Уайлдера и отобрал у него пояс WBC. Третье сражение между британцем и американцем состоялось 9 октября 2021 года в Лас-Вегасе (США). Боксеры в поединке по два раза побывали в нокдаунах, а британец победил нокаутом в 11-м раунде.
Сейчас Александру Усику назначены обязательные претенденты по всем трем версиям. По линии WBA – это британец Даниэль Дюбуа, WBO – другой представитель Великобритании, Джо Джойс, IBF – хорват Филипп Хргович.
- 16 октября 2022 годаДеонтей Уайлдер победил финна Роберта Гелениуса нокаутом в первом раунде и бросил вызов Александру Усику .
- 18 марта 2023 года команда Усика заявила, что не согласится на перенесение боя против Фьюри с 29 апреля на другую дату.
- После этого Александр Усик установил Тайсону Фьюри окончательный срок , когда он должен определиться по поводу поединка.
- 19 марта WBA дала Александру Усику время до 1 апреля , чтобы договориться о бое за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри.
- 22 марта стало известно, что Усик прекратил переговоры с Фьюри и проведет сражение с одним из обязательных претендентов на свои три титула.
- Красюк объявил, что Усик после срыва поединка с Фьюри начнет переговоры с другим британцем – Даниэлем Дюбуа.
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