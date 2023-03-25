Об этом сообщает Boxing Social .

По словам Майка Тайсона, после того, как украинцу не удалось договориться о бое за звание абсолютного чемпионат мира в сверхтяжелом весе с британцем, ему стоит встретиться с бывшим обладателем титула WBC (Всемирного боксерского совета) Деонтеем Уайлдером.

"Я думаю, что бой Уайлдер-Усик был бы отличным. Деонтею следует продолжать сражаться, он должен биться как можно больше", - сказал бывший абсолютный чемпион мира.

Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC. Он встречался с Деонтеем Уайлдером трижды. В декабре 2018 года в бою между американцем и британцем была зафиксирована ничья. В феврале 2020-го Фьюри нокаутировал Уайлдера и отобрал у него пояс WBC. Третье сражение между британцем и американцем состоялось 9 октября 2021 года в Лас-Вегасе (США). Боксеры в поединке по два раза побывали в нокдаунах, а британец победил нокаутом в 11-м раунде.

Сейчас Александру Усику назначены обязательные претенденты по всем трем версиям. По линии WBA – это британец Даниэль Дюбуа, WBO – другой представитель Великобритании, Джо Джойс, IBF – хорват Филипп Хргович.