Об этом Тайсон рассказал в комментарии ES News .

По его мнению, американцы Деонтей Уайлдер и Энди Руис имеют больше опыта, чем у британца Энтони Джошуа, у которого украинец отобрал чемпионские титулы.

"Я хочу увидеть, как Усик бьется с Уайлдером и Руисом. Я хочу посмотреть, как Усик бьется с этими ребятами. У них больше опыта, чем у Джошуа", – сказал Тайсон.

Деонтей Уайлдер с 2015 по 2020 год владел титулом WBC (Всемирного боксерского совета), который у него отобрал британец Тайсон Фьюри.

Энди Руис летом 2019 сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа и отобрал у него титулы WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), однако уступил британцу в реванше. Сейчас эти пояса принадлежат Александру Усику.