Майк Тайсон назвал двух чемпионов, с которыми необходимо побиться Усику
Легендарный американский боксер Майк Тайсон заявил, что хочет увидеть поединок украинца Александра Усика против экс-чемпионов мира Деонтея Уайлдера и Энди Руиса
Об этом Тайсон рассказал в комментарии ES News .
По его мнению, американцы Деонтей Уайлдер и Энди Руис имеют больше опыта, чем у британца Энтони Джошуа, у которого украинец отобрал чемпионские титулы.
"Я хочу увидеть, как Усик бьется с Уайлдером и Руисом. Я хочу посмотреть, как Усик бьется с этими ребятами. У них больше опыта, чем у Джошуа", – сказал Тайсон.
Деонтей Уайлдер с 2015 по 2020 год владел титулом WBC (Всемирного боксерского совета), который у него отобрал британец Тайсон Фьюри.
Энди Руис летом 2019 сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа и отобрал у него титулы WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), однако уступил британцу в реванше. Сейчас эти пояса принадлежат Александру Усику.
- 23 апреля Александр Усик и Даниэль Дюбуа получили от WBA время до 3 мая , чтобы договориться о поединке.
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