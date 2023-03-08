Об этом сообщает "Эхо Кавказа" .

"Что с Майданом и что он принес Украине? Они потеряли Крым и большую часть Луганска и Донецка, продолжение всего этого – война, которая сегодня идет в Украине", – говорит Кобахидзе и добавляет, что это результат процессов, которых хотят радикалы в Грузии.

Глава правящей партии "Грузинская мечта" прокомментировал слова евродепутата Виолы фон Крамон о схожести событий разгона акции в Тбилиси минувшей ночью и Майдана в Украине в 2013-2014 годах.

"Что касается сравнения с Майданом, во-первых, я вам скажу, что в тюрьме находится грузинский Янукович, и его зовут Михеил Саакашвили. Мы будем действовать не по повестке дня радикалов, повестке дня Виолы фон Крамон, а в соответствии с интересами грузинского общества", - подчеркнул Кобахидзе.

Также политик заявил, что его партия действует "в интересах общества", а радикальная оппозиция ввела всех в заблуждение в связи с обсуждением в парламенте законопроекта об иноагентах. Кобахидзе назвал такие заявления спекуляциями, принятие закона негативно скажется на получении Грузией статуса кандидата в ЕС.

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Правящая партия после принятия законопроектов в первом чтении будет ждать заключения Венецианской комиссии, на что уйдет менее трех месяцев.

Кроме того, Кобахидзе сказал, что все нарушившие закон на акции протеста должны быть наказаны по всей строгости закона: "Мы пойдем вперед с христианством в Европу! Мы будем идти вперед с суверенитетом в сторону Европы! Мы достойно пойдем вперед в сторону Европы ".

Одновременно назвав "революцию роз" 2003 года в Грузии "революцией иноагентов", принесшей стране девять антиевропейских лет".

Отметим, что 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени следует российскому законодательству об иноагентах. Рассмотрение проекта уже 7 марта стало неожиданностью, сначала планировалось, что его вынесут в зал 9 марта. Обсуждение начали при отсутствии большинства оппозиционных депутатов.