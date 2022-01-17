"Майдан может организовать только власть": Порошенко о возможных массовых акциях в его поддержку
Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности", народный депутат Петр Порошенко заявил, что длительные массовые акции протеста в Украине могут начаться только в результате действий властей
Об этом Порошенко сказал в интервью LB.ua.
"Майдан может организовать только власть - своими бессмысленными действиями. Должен подчеркнуть: если власть придет в себя, будет работать на единство страны для отпора агрессора, Петр Порошенко, "Европейская Солидарность" и, убежден, большинство демократических сил будут поддерживать это", - сказал Порошенко.
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Нардеп отметил, что делал действующим властям ряд предложений по сотрудничеству.
"Я предлагал: давайте соберем Верховную Раду (очевидно, речь идет о специальном заседании по напряжению вдоль украинских границ. – С.К.). Мы готовы предоставить весь опыт и всю информацию для того, чтобы эффективно давать отпор агрессору – не только на линии столкновения Если власть не хочет собирать Верховную Раду – соберите СНБО с председателями фракций. Если власть не захочет собирать СНБО, я готов взять за руку господина Зеленского и вести его для объединения общества, для того, чтобы повысить эффективность действий против Путина", - сказал Порошенко.
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Пятый президент добавил, что в 2014 году ситуация в Украине была хуже текущей, и подчеркнул, что имеет видение решения имеющихся проблем.
"Сегодня в украинских властях не понимают серьезность вызовов! Не понимают шагов, которые нужно делать. Когда они – на переговорах с западными партнерами – только попросят о помощи, этого совершенно недостаточно. А комплекс проблем, с которым мы столкнулись – это не то что я критикую, это же объективно – в энергетике комплекс проблем неразрешим, в экономке аналогично – внешние рынки для нас закрыты.Конкурсная политика непредсказуемая. "Я знаю, как справиться с ней, но этим надо заниматься. Если же власть занимается преследованием оппозиции, проблема есть уже не у Порошенко, проблема есть уже у Украины", - сказал Порошенко.
При этом лидер Европейской Солидарности подчеркнул, что не занимается организацией акций протеста.
"Я не являюсь координатором массовых акций. Мы не работаем и не будем работать на дестабилизацию ситуации в стране. Но еще раз говорю: Майдан может организовать только власть. Если она будет действовать так, уже независимо от воли Порошенко, ситуация пойдет в разнос и этим уже точно воспользуется Путин. Путин мой враг. Зеленский - всего лишь оппонент", - сказал Порошенко.
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- Напомним, 20 декабря ДБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля из временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
- 17 декабря ДБР безрезультатно пыталось вручить Порошенко повестку о вызове. В тот же день Порошенко отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.
- Ранее, 12 ноября, СБУ объявила экс-министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину подозрение по делу о поставках угля из ОРДЛО .
- Порошенко заявил , что вернется в Украину 17 января.
- 6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене.
- Представитель ДБР Татьяна Сапьян сообщила, что Печерский райсуд Киева арестовал только те части телеканала "Прямой" и "5 канала", которые принадлежат Порошенко.
- 12 января адвокат Игорь Головань заявил, что существует определение суда о принудительном поводе на заседание Порошенко.
- ДБР заявило, что меру пресечения Порошенко изберут в день его возвращения в Украину - 17 января.
- Евродепутат Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что в Европарламенте готовят санкции против судей, преследующих Порошенко.
- Порошенко прибыл в аэропорт Варшавы , чтобы вылететь в Украину.
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