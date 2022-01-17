"Майдан может организовать только власть": Порошенко о возможных массовых акциях в его поддержку

Об этом Порошенко сказал в интервью LB.ua.



"Майдан может организовать только власть - своими бессмысленными действиями. Должен подчеркнуть: если власть придет в себя, будет работать на единство страны для отпора агрессора, Петр Порошенко, "Европейская Солидарность" и, убежден, большинство демократических сил будут поддерживать это", - сказал Порошенко.



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Нардеп отметил, что делал действующим властям ряд предложений по сотрудничеству.



"Я предлагал: давайте соберем Верховную Раду (очевидно, речь идет о специальном заседании по напряжению вдоль украинских границ. – С.К.). Мы готовы предоставить весь опыт и всю информацию для того, чтобы эффективно давать отпор агрессору – не только на линии столкновения Если власть не хочет собирать Верховную Раду – соберите СНБО с председателями фракций. Если власть не захочет собирать СНБО, я готов взять за руку господина Зеленского и вести его для объединения общества, для того, чтобы повысить эффективность действий против Путина", - сказал Порошенко.



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Пятый президент добавил, что в 2014 году ситуация в Украине была хуже текущей, и подчеркнул, что имеет видение решения имеющихся проблем.



"Сегодня в украинских властях не понимают серьезность вызовов! Не понимают шагов, которые нужно делать. Когда они – на переговорах с западными партнерами – только попросят о помощи, этого совершенно недостаточно. А комплекс проблем, с которым мы столкнулись – это не то что я критикую, это же объективно – в энергетике комплекс проблем неразрешим, в экономке аналогично – внешние рынки для нас закрыты.Конкурсная политика непредсказуемая. "Я знаю, как справиться с ней, но этим надо заниматься. Если же власть занимается преследованием оппозиции, проблема есть уже не у Порошенко, проблема есть уже у Украины", - сказал Порошенко.



При этом лидер Европейской Солидарности подчеркнул, что не занимается организацией акций протеста.



"Я не являюсь координатором массовых акций. Мы не работаем и не будем работать на дестабилизацию ситуации в стране. Но еще раз говорю: Майдан может организовать только власть. Если она будет действовать так, уже независимо от воли Порошенко, ситуация пойдет в разнос и этим уже точно воспользуется Путин. Путин мой враг. Зеленский - всего лишь оппонент", - сказал Порошенко.



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