Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Крымского моста после взрыва
Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Крымского моста после ночного взрыва 17 июля
Об этом идет речь на сайте компании.
На фото видно повреждение дорожного полотна с одной стороны.
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Взрыв на Крымском мосту: что произошло?
Взрывы на Крымском мосту прогремели под утро 17 июля, после чего оккупационные власти заявили о "чрезвычайном происшествии" и обвинили в атаке украинских военных. На пролетах обнаружили повреждение дорожного полотна, а также заявили о двух погибших.
Служба безопасности Украины заявила , что все детали взрыва на Крымском мосту будут раскрыты после победы Украины в войне против России.
В связи с ночным событием Владимир Путин собрал срочное совещание, где пообещал " ответ России " за взрыв на Крымском мосту.
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