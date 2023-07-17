Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Крымского моста после взрыва

Об этом идет речь на сайте компании.

На фото видно повреждение дорожного полотна с одной стороны.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Взрыв на Крымском мосту: что произошло?

Взрывы на Крымском мосту прогремели под утро 17 июля, после чего оккупационные власти заявили о "чрезвычайном происшествии" и обвинили в атаке украинских военных. На пролетах обнаружили повреждение дорожного полотна, а также заявили о двух погибших.

Служба безопасности Украины заявила , что все детали взрыва на Крымском мосту будут раскрыты после победы Украины в войне против России.

В связи с ночным событием Владимир Путин собрал срочное совещание, где пообещал " ответ России " за взрыв на Крымском мосту.