Maxar Technologies обнародовала новые спутниковые фото разрушенной Каховской ГЭС
В среду, 7 июня, Maxar Technologies обнародовала новые спутниковые фото, на которых видны масштабы затопления Херсонской области в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС
Об этом пишет The Guardian .
Maxar отмечает, что снимки охватывают более 2500 квадратных километров между Новой Каховкой и Днепровским заливом юго-западнее Херсона, что дает представление о масштабах кризиса.
"На изображениях видны дома и здания, погруженные в воду, многие видны только крыши, а вода затапливает парки, землю и инфраструктуру", - говорится в сообщении.
Фото: Reuters
- Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация утром 6 июня, можно прочитать по этой ссылке .
- Полностью с ходом событий вокруг Каховской ГЭС можно ознакомиться в текстовой трансляции Еспресо.
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