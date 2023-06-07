Maxar Technologies обнародовала новые спутниковые фото разрушенной Каховской ГЭС

Об этом пишет The Guardian .

Maxar отмечает, что снимки охватывают более 2500 квадратных километров между Новой Каховкой и Днепровским заливом юго-западнее Херсона, что дает представление о масштабах кризиса.

"На изображениях видны дома и здания, погруженные в воду, многие видны только крыши, а вода затапливает парки, землю и инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters