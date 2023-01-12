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Maxar распространила новые спутниковые снимки разбомбленных Соледара и Бахмута

12 января, 2023 четверг
06:40
война с Россией

Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Соледара Донецкой области, сравнив, как выглядел город в августе 2022 года и сейчас, в 2023-м

Снимки компания обнародовала в twitter.

Из-за постоянных российских обстрелов в Соледаре не осталось ни одного уцелевшего здания, большинство жилых домов и школ полностью разрушены. Как изменился город за последние пять месяцев можно увидеть на серии снимков, сделанных 1 августа 2022 года и 10 января 2023 года.

"Спутниковые снимки демонстрируют дома, школы и здания, которые были разрушены в результате продолжающихся месяцами боев и артиллерийских перестрелок", - говорится в сообщении.

Также в Maxar показали воронки от снарядов на полях и вдоль дорог в Бахмуте и вокруг него. Снимок сделан 7 января 2023 года.

До этого компания опубликовала спутниковые снимки Бахмута, сравнив, как выглядела окрестность города 1 августа 2022 и как 4 января 2023 года.

  • 10 января враг пытался с трех сторон атаковать Соледар, об этом в эфире Еспресо говорил директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.
  • В тот же день представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что россияне в течение суток 86 раз ударили по Соледару из артиллерии.
  • В Институте изучения войны говорили, что русские войска не захватили весь Соледар, несмотря на несколько ложных заявлений о том, что город пал и что Бахмут находится под угрозой неизбежного окружения. А даже возможный захват Соледара не будет означать, что Бахмут окажется в окружении.
  • В утреннем своде 11 января Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки украинские военные отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области, Стельмаховка - Луганской и Спорное, Раздолевка, Веселое, Бахмут, Клещиевка, Майорск, Водяное, Невельское, Красногоров инка и Пречистовка в Донецкой области. На Бахмутском направлении обстрелы фиксировались в районах Яковлевки, Белогоровки, Соледара, Бахмута, Клещиевки, Белой Горы, Спорного, Дружбы и Парасковеевки Донецкой области.
  • Также 11 января спикер Сил обороны Украины Восточного направления полковник Сергей Череватый отрицал заявления россиян, что Соледар находится под контролем РФ.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил: бои украинских защитников за Бахмут и Соледар в Донецкой области свидетельствуют о том, насколько важно усилить военную помощь Украине.
  • В обед того же дня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в городе Соледар российские войска пытаются прорвать оборону, продолжаются тяжелые бои.
  • В США по состоянию на вечер среды, 11 января, не было подтверждений сообщений, распространенных россиянами, о якобы захвате украинского города Соледар.

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