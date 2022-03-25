Maxar показала фото российского затонувшего корабля в Бердянске

Фото компания показала в Twitter, передает Еспресо. TV.



"Спутниковое фото украинского портового города Бердянска от 25 марта, на котором виден сгоревший и частично затопленный российский десантный корабль класса "Аллигатор". Огонь и дым виден поблизости и рядом с резервуарами для хранения топлива", - подписала фото в Maxar Technologies.





Напомним , в результате нанесения удара по оккупированному порту Бердянск, уничтожен крупный десантный корабль "Саратов".

ВСУ сообщили об уничтожении в порту Бердянска большого десантного корабля россиян "Орск".

ГПСУ поблагодарила российского пропагандиста за сюжет о корабле оккупантов в порту Бердянска.

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