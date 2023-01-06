Maxar показал на спутниковых снимках разбомбленный Бахмут
Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Бахмута, сравнив, как выглядела окрестность города 1 августа 2022 года и как 4 января 2023 года
Об этом сообщается на странице Maxar в twitter.
"Город является центром интенсивных боев между российскими и украинскими силами за последние 6 месяцев, и изображения показывают значительные повреждения зданий и инфраструктуры", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что первое фото сделано 1 августа 2022 года.
А второе изображение показывает разрушение зданий и инфраструктуры на 4 января этого года.
- Ранее в WSJ предполагали, что РФ могла перебросить основные наступательные силы из Бахмута на Соледар.
- А глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко сообщил, что в результате военных действий Бахмут более чем на 60% разрушен.
- За 4 января в Бахмуте армия РФ убила двух мирных жителей, одного ранила.
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