Об этом сообщается на странице Maxar в twitter.

"Город является центром интенсивных боев между российскими и украинскими силами за последние 6 месяцев, и изображения показывают значительные повреждения зданий и инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что первое фото сделано 1 августа 2022 года.

А второе изображение показывает разрушение зданий и инфраструктуры на 4 января этого года.

Ранее в WSJ предполагали, что РФ могла перебросить основные наступательные силы из Бахмута на Соледар.

А глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко сообщил, что в результате военных действий Бахмут более чем на 60% разрушен.

За 4 января в Бахмуте армия РФ убила двух мирных жителей, одного ранила.

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