Фото распространены Maxar Technologies в twitter.

Компания отмечает, что снимки сделаны 8 февраля. Это фотографии районов города Антакья в Турции, сильно пострадавших от недавнего землетрясения.

"Повреждения можно увидеть по всей территории", – уточняют в компании и добавляют, что особенно большое количество обрушившихся многоэтажек.