Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Технологии Maxar опубликовала снимки пострадавшего от землетрясения города в Турции

Maxar опубликовала снимки пострадавшего от землетрясения города в Турции

9 февраля, 2023 четверг
06:25
Технологии

Компания Maxar Technologies распространила спутниковые снимки из турецкого города Антакья, пострадавшего от землетрясения

Фото распространены Maxar Technologies в twitter.

Компания отмечает, что снимки сделаны 8 февраля. Это фотографии районов города Антакья в Турции, сильно пострадавших от недавнего землетрясения.

"Повреждения можно увидеть по всей территории", – уточняют в компании и добавляют, что особенно большое количество обрушившихся многоэтажек.

  • 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии в сутки произошло два мощных землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени - 7,7 балла и в 13.24 - 7,6 балла).
  • По оценкам ВОЗ, количество жертв землетрясения в течение недели может увеличиться в восемь раз.
  • Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Турции и сирийцам из-за потерь в результате землетрясения.
  • 8 февраля в Турцию прибыла группа украинских спасателей и парамедиков.
  • По состоянию на утро 9 февраля общее число погибших в Турции и Сирии в результате землетрясения достигло 12 049 человек, еще 52 979 получили ранения.
Мир
Наука
Турция
Читайте также:
Автор
8 февраля, 2023 среда
Резников остается? Как Минобороны снова просит помощи волонтеров
російські окупанти
8 февраля, 2023 среда
ISW: Россия ставит нереалистичные термины и не имеет боевой мощи, необходимой для проведения большого наступления
8 февраля, 2023 среда
Россия ударила двумя ракетами по Черниговщине. Два человека погибли
Киев
-7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.61
    Покупка 39.61
    Продажа 40.3
  • EUR
    Покупка 42.01
    Продажа 42.96
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
9 февраля
06:04
Более 7,6 тыс. россиян обратились к проекту "Хочу жить", чтобы сдаться в плен
06:00
В течение года по факту мародерства открыто более 80 тыс. производств, - МВД
05:36
Наступление России на Луганском направлении может завершиться контрударом ВСУ, - ISW
05:33
Инцидент со "шпионским шаром" не является провалом разведки США, - Пентагон
05:14
Землетрясение в Турции и Сирии унесло жизни уже более 12 тысяч человек
04:48
В Новосибирске взорвался газ в пятиэтажном доме: один человек погиб
04:21
Нидерланды вызвали посла РФ – требуют объяснений о роли Путина в деле MH17
03:54
"Дань уважения Украине и ее народу": Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона
03:26
В Польше из-за ревности подрались украинцы: двое мужчин мертвы, две женщины ранены
02:59
Сборная США по боксу снялась с ЧМ, к которому допущены спортсмены из РФ и Белоруссии
02:31
Дальнобойное оружие, бронетехника и обучение пилотов: Зеленский о "сильном оборонном пакете" от Британии
02:03
Для нового наступления Россия подготовила значительно большие силы, чем год назад, - Foreign Policy
01:35
G7 готовят санкции против Китая, Ирана и КНДР из-за помощи России, - Bloomberg
01:11
Страны НАТО предоставили Украине помощи около $120 млрд, – Столтенберг
01:07
Германия требует от союзников четких решений по Leopard 2 для Украины до конца недели, - Bloomberg
00:54
Военная помощь, санкции и восстановление Украины: Зеленский и Сунак подписали "Лондонскую декларацию"
00:40
Португалия отправит Украине три танка Leopard 2 в следующем месяце
00:27
На этой неделе Германия передала Украине 2 установки Gepard, радары, генераторы и боеприпасы
00:17
В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях будут действовать графики стабилизационных отключений света
00:05
Гол Малиновского принес "Марселю" победу над ПСЖ в Кубке Франции
2023, среда
8 февраля
23:51
Обновлено
Зеленский прибыл во Францию и встретился с Макроном и Шольцом
23:15
"Реал" с Луниным уверенно победил "Аль-Ахли" на клубном ЧМ
22:58
"Согласовали дальнейшие шаги для победы над страной-террористом": Резников встретился с министром обороны Литвы
22:22
Шведский парламент поддержал выделение Украине военной помощи более чем на $400 млн
22:19
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 8 февраля
21:58
"Шахтер" проиграл "Хайдуку Сплит" в юношеской Лиге УЕФА
21:57
Сунак заявил об ускорении доставки вооружения Украине, чтобы оно было на фронте "в ближайшие дни и недели, а не месяцы"
21:47
Обзор
Китай просит ЕС отказаться от призывов к полной победе Украины, а Сунак предлагает тренировать украинских пилотов на самолетах НАТО. Мировые СМИ об Украине 8 февраля
21:40
Обстрелы Сумщины: за день зафиксировали около 100 прилетов
21:19
"Ребята готовы учиться быстро": Зеленский посетил британскую военную базу, где готовятся украинские воины
21:01
Метрополитен переименовал "Русских танцовщиц" Дега и признал Куинджи украинским художником
20:56
Новая почта
В марте "Новая почта" откроет отделение в Литве
20:30
США в ООН заявили, что поставки Украине оружия для самозащиты не мешают прекращению войны
20:23
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:12
Обновлено
Россия ударила двумя ракетами по Черниговщине. Два человека погибли
20:06
В Федерации биатлона опровергли информацию о возвращении в сборную Украины спортсменки, выехавшей в Россию после 24 февраля
20:02
OPINION
Время для Путина
20:00
Обзор
Победные новости 350-го дня войны: еще больше ракет и Gepard для ВСУ, новые санкции против РФ и поверженный Чкалов
19:39
Россияне нанесли ракетный и 37 авиационных ударов, более 40 раз били из РСЗО и грабили гражданских в оккупации, - Генштаб
19:33
Во время контрнаступления в окрестностях Бахмута украинские воины ликвидировали подразделение россиян
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV