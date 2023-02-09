Maxar опубликовала снимки пострадавшего от землетрясения города в Турции
Компания Maxar Technologies распространила спутниковые снимки из турецкого города Антакья, пострадавшего от землетрясения
Фото распространены Maxar Technologies в twitter.
Компания отмечает, что снимки сделаны 8 февраля. Это фотографии районов города Антакья в Турции, сильно пострадавших от недавнего землетрясения.
"Повреждения можно увидеть по всей территории", – уточняют в компании и добавляют, что особенно большое количество обрушившихся многоэтажек.
- 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии в сутки произошло два мощных землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени - 7,7 балла и в 13.24 - 7,6 балла).
- По оценкам ВОЗ, количество жертв землетрясения в течение недели может увеличиться в восемь раз.
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Турции и сирийцам из-за потерь в результате землетрясения.
- 8 февраля в Турцию прибыла группа украинских спасателей и парамедиков.
- По состоянию на утро 9 февраля общее число погибших в Турции и Сирии в результате землетрясения достигло 12 049 человек, еще 52 979 получили ранения.
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