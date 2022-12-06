Maxar опубликовала снимки авиабазы в Энгельсе, с которой РФ наносит удары по Украине
Американская аэрокосмическая компания Maxar опубликовала спутниковые снимки российской авиабазы в Энгельсе, которая используется для авиаударов по территории Украины
Об этом сообщает Maxar Technologies.
На фото можно увидеть несколько самолетов дальней бомбардировочной авиации, размещенных на авиабазе в Энгельсе.
Этот аэродром Россия использует для нанесения ракетных ударов по Украине. Там, в частности, базируются стратегические бомбардировщики-ракетоносцы типа Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3. Именно отсюда и взлетает российская стратегическая авиация.
Maxar Technologies также обнародовала фото авиабазы, сделанные 3 и 4 декабря.
"Спутниковые снимки авиабазы Энгельс, Россия, сделанные 3 и 4 декабря 2022 года (до сообщений о взрывах на базе), показывают недавнюю военную активность на аэродроме и вблизи него, на котором размещено подразделение тяжелой бомбардировочной авиации, в основном бомбардировщики Ту-95 ) и Ту-60 (Блэкджек)", – отметили в аэрокосмической компании.
- 5 декабря потерпели ударов военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области. Трое российских военнослужащих, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо получили ранения. По неподтвержденным данным на одном из аэродромов в результате взрыва были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95МС, а на другом – взорвалась цистерна с горючим. Вечером в минобороны РФ признали, что два аэродрома потерпели удар.
- Украинские военные эксперты считают, что удары по военным аэродромам РФ имеют очень серьезное и идеологическое значение для Путина. Он в очередной раз получил оплеуху, поскольку один из его элементов ядерной триады получил повреждение.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.65
Покупка 39.65Продажа 40.34
-
EUR
Покупка 40.81Продажа 41.9
- Актуальное
- Важное