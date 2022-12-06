Об этом сообщает Maxar Technologies.

На фото можно увидеть несколько самолетов дальней бомбардировочной авиации, размещенных на авиабазе в Энгельсе.

Этот аэродром Россия использует для нанесения ракетных ударов по Украине. Там, в частности, базируются стратегические бомбардировщики-ракетоносцы типа Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3. Именно отсюда и взлетает российская стратегическая авиация.

Maxar Technologies также обнародовала фото авиабазы, сделанные 3 и 4 декабря.

"Спутниковые снимки авиабазы Энгельс, Россия, сделанные 3 и 4 декабря 2022 года (до сообщений о взрывах на базе), показывают недавнюю военную активность на аэродроме и вблизи него, на котором размещено подразделение тяжелой бомбардировочной авиации, в основном бомбардировщики Ту-95 ) и Ту-60 (Блэкджек)", – отметили в аэрокосмической компании.

5 декабря потерпели ударов военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области. Трое российских военнослужащих, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо получили ранения. По неподтвержденным данным на одном из аэродромов в результате взрыва были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95МС, а на другом – взорвалась цистерна с горючим. Вечером в минобороны РФ признали, что два аэродрома потерпели удар.

Украинские военные эксперты считают, что удары по военным аэродромам РФ имеют очень серьезное и идеологическое значение для Путина. Он в очередной раз получил оплеуху, поскольку один из его элементов ядерной триады получил повреждение.

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