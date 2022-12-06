Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Maxar опубликовала снимки авиабазы в Энгельсе, с которой РФ наносит удары по Украине

Maxar опубликовала снимки авиабазы в Энгельсе, с которой РФ наносит удары по Украине

6 декабря, 2022 вторник
06:38
война с Россией

Американская аэрокосмическая компания Maxar опубликовала спутниковые снимки российской авиабазы в Энгельсе, которая используется для авиаударов по территории Украины

Об этом сообщает Maxar Technologies.

На фото можно увидеть несколько самолетов дальней бомбардировочной авиации, размещенных на авиабазе в Энгельсе.

Этот аэродром Россия использует для нанесения ракетных ударов по Украине. Там, в частности, базируются стратегические бомбардировщики-ракетоносцы типа Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3. Именно отсюда и взлетает российская стратегическая авиация.

Maxar Technologies также обнародовала фото авиабазы, сделанные 3 и 4 декабря.

"Спутниковые снимки авиабазы Энгельс, Россия, сделанные 3 и 4 декабря 2022 года (до сообщений о взрывах на базе), показывают недавнюю военную активность на аэродроме и вблизи него, на котором размещено подразделение тяжелой бомбардировочной авиации, в основном бомбардировщики Ту-95 ) и Ту-60 (Блэкджек)", – отметили в аэрокосмической компании.

  • 5 декабря потерпели ударов военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области. Трое российских военнослужащих, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо получили ранения. По неподтвержденным данным на одном из аэродромов в результате взрыва были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95МС, а на другом – взорвалась цистерна с горючим. Вечером в минобороны РФ признали, что два аэродрома потерпели удар.
  • Украинские военные эксперты считают, что удары по военным аэродромам РФ имеют очень серьезное и идеологическое значение для Путина. Он в очередной раз получил оплеуху, поскольку один из его элементов ядерной триады получил повреждение.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
Военные новости
Читайте также:
Кирило Тимошенко
4 декабря, 2022 воскресенье
"Есть вопросы к чести и этике": нардеп-"слуга" Дунда прокомментировал открытие дела после расследования СМИ в отношении Тимошенко
Путін
3 декабря, 2022 суббота
В ISW выяснили, каких уступок требует РФ для начала мирных переговоров
Вікторія Сюмар
Автор Виктория Сюмар
5 декабря, 2022 понедельник
Почему Украина оказалась готовой к войне
Киев
-9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.65
    Покупка 39.65
    Продажа 40.34
  • EUR
    Покупка 40.81
    Продажа 41.9
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
6 декабря
07:20
РФ активно применяет авиацию для поддержки наступления наземных группировок на двух направлениях, - Генштаб
06:21
В Монголии продолжаются массовые протесты из-за коррупции в верхушке власти
05:59
Саудовская Аравия снизит цены на нефть для Европы и Азии, но не для США
05:50
В Украине 6 декабря отмечают День Вооруженных Сил
05:33
На фото военнослужащий и гаубица М109А3
США предоставили Украине более 900 тыс. 155-мм снарядов, - SIPRI
05:04
Удары по авиабазам в тылу России вызвали шквал критики провластных блоггеров, - ISW
04:34
Из-за новых санкций против РФ Турция не пропускает около 20 танкеров, - Financial Times
04:07
Обновлено
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью: повреждена критическая инфраструктура и жилые дома
03:49
Оправдание и угрозы: Пригожин отреагировал на призывы признать ЧВК Вагнера террористической организацией в США
03:01
В NASA предупредили о приближении к Земле астероида
02:34
Черногория предоставит Украине помощь в размере 11% военного бюджета страны
01:42
Пропаганда, дезинформация и язык ненависти: в Совете Европы назвали основные угрозы России
01:15
На фото секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов
На заседании Ставки главнокомандующего говорилось о защите банковской сферы, - Данилов
01:01
Эксклюзив
Владимир Путин
ВСУ дали Путину оплеуху, ядерная триада РФ под угрозой, - военный эксперт Черник о взрывах на аэродроме "Энгельс"
01:01
"Невероятно, что это происходит почти каждый день": Верховный комиссар ООН по правам человека должен был пойти в укрытие во время воздушной тревоги в Киеве
00:52
В Молдове рассмотрят резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма
00:18
За сутки от российских ударов в Украине погибли четыре человека
00:16
В результате обстрелов повреждены электростанции и подстанции, на восстановление нужно несколько дней, – Укрэнерго
00:02
Обновлено
После массированной атаки России Резников обсудил с Остином усиление украинской ПВО
2022, понедельник
5 декабря
23:16
В войне с Россией погибли два поляка из Интернационального легиона
22:58
Обновлено
ЧМ-2022: результаты и расписание всех матчей 1/8 финала, сетка плей-офф
22:54
Бразилия разбила Южную Корею в 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу
22:44
Майя Санду
Президент Молдовы призвала мир усилить давление на Россию
22:31
Несмотря на публичные предупреждения Запада, Киеву не предоставляли разведданных по нападению РФ, – Зеленский
22:02
"Агрессивные амбиции Путина сократились": Кулеба прокомментировал поездку главы Кремля по Крымскому мосту
21:50
Черногория стала третьей страной, подписавшей декларацию о поддержке евроатлантического курса Украины
21:45
В Украине появилось "Золотое сердце" для волонтеров. Награду получат 50 организаций
21:18
Зарегистрирована петиция в поддержку законопроекта о запрете московской церкви в Украине
21:08
США модифицировали HIMARS для Украины, чтобы нельзя было выпускать ракеты по России, – WSJ
20:43
Эксклюзив
В Новую Каховку россияне привозят неэффективные лекарства, - мэр
20:34
Обновлено
В ходе массированного удара РФ по Украине на территорию Молдовы упала ракета. Спасатели оценивают ущерб
20:32
Под обстрелы россиян попал мужской монастырь УПЦ МП в Сумской области
20:29
Балога: Может, пора спецслужбам дать оценку закарпатским политикам за поддержку линии Орбана
20:01
OPINION
Goblin mode "глубинного народа"
19:59
Укрэнерго ввело аварийные отключения во всех областях
19:46
Убиты военные, повреждены самолеты: РФ признала удары по ее аэродромам, заявив о сбитых дронах
19:42
Хорватия по пенальти победила Японию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022
19:42
В правительстве анонсировали запуск е-Черги для грузовиков на границе с Польшей
19:30
С начала суток РФ ударила по Украине авиацией, ракетами и всем спектром артиллерии
19:19
В Луганской области оккупанты заселяются в частные дома, а в Херсонской области - вывозят продовольствие в РФ и грабят дома, - Генштаб
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV