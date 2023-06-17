Maxar опубликовала новые спутниковые снимки разрушенной Каховской ГЭС

Об этом сообщают Схемы.

На снимках можно увидеть уничтоженную российскими оккупантами плотину и затопленные окрестности.

Фото: Maxar

Также на одном из кадров виден речной терминал Нибулон в поселке городского типа Казацкое, недалеко от взорванной гидроэлектростанции.

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Ранее терминал был полностью затоплен, однако последние спутниковые снимки говорят о том, что уровень воды начал снижаться.

Фото: Maxar