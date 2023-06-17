Maxar опубликовала новые спутниковые снимки разрушенной Каховской ГЭС
Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки разрушенной российскими войсками Каховской ГЭС
Об этом сообщают Схемы.
На снимках можно увидеть уничтоженную российскими оккупантами плотину и затопленные окрестности.
Фото: Maxar
Также на одном из кадров виден речной терминал Нибулон в поселке городского типа Казацкое, недалеко от взорванной гидроэлектростанции.
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Ранее терминал был полностью затоплен, однако последние спутниковые снимки говорят о том, что уровень воды начал снижаться.
Фото: Maxar
- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, а также села и города Николаевской области. Подробное ход событий - здесь .
- 14 июня Европарламент признал подрыв Каховской ГЭС военным преступлением.
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