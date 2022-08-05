Об этом Алексей Данилов написал в Twitter.

Секретарь СНБО заметил, что война – это не только пули и снаряды. Также это медиа, энергетика, продовольствие и другие сферы.

"В Аппарате СНБО есть проект под условным названием "мавзолей Путина" – это 86 человек, влияющих на политику Кремля. Кто бы ни пришел после Путина – "коллективный Путин" никуда не исчезнет", — считает Данилов.

Также он подчеркнул, что в современном мире никакие переговоры не могут быть подковерными и закрытыми. Пока что в СНБО не знают, с кем на территории России придется вести финальные переговоры.

"Наша позиция проста: отстаньте от нас, идите на свою землю, которой у вас пока много. Вас здесь не будет, это наша земля", — подчеркнул он.

5 августа Данилов заявил, что Россия постепенно уничтожает колонизированное ею население.

5 августа Bellingcat и The Insider идентифицировали россиянина, который пытал пленного украинца.

5 августа в эфире Еспресо офицер батальона "Свобода" Ильенко рассказал, что в Донецкой области продолжаются напряженные бои, стратегических успехов у врага нет.