Мавзолей Путина. Данилов признался, что не знает, с кем из россиян будут вести переговоры после войны
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны рассказал о проекте "мавзолей Путина"
Об этом Алексей Данилов написал в Twitter.
Секретарь СНБО заметил, что война – это не только пули и снаряды. Также это медиа, энергетика, продовольствие и другие сферы.
"В Аппарате СНБО есть проект под условным названием "мавзолей Путина" – это 86 человек, влияющих на политику Кремля. Кто бы ни пришел после Путина – "коллективный Путин" никуда не исчезнет", — считает Данилов.
Также он подчеркнул, что в современном мире никакие переговоры не могут быть подковерными и закрытыми. Пока что в СНБО не знают, с кем на территории России придется вести финальные переговоры.
"Наша позиция проста: отстаньте от нас, идите на свою землю, которой у вас пока много. Вас здесь не будет, это наша земля", — подчеркнул он.
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