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"Мавка" за почти четыре месяца в украинском прокате собрала более 150 млн. грн.

13 июня, 2023 вторник
17:24
Культура

Украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" за пятнадцать недель в национальном прокате собрал 150 952 041 грн

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"По результатам пятнадцатой недели в национальном прокате, кассовые сборы мультфильма MAVKA составляют 150 952 041 грн. За почти четыре месяца количество проданных билетов составляет 1 203 639", - говорится в сообщении.

В Госкино также напомнили, что прокат мультфильма в украинских кинотеатрах продолжается.

Мультфильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по кино и Агентства США по международному развитию (USAID Ukraine - USAID Украина).

  • 12 июня стало известно, что студия Animagrad, принадлежащая Film.UA Group, будет сотрудничать с французской компанией TeamTO в производстве 3D-мультсериала по мотивам мультфильма "Мавка".
Украина
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Автор Татьяна Яворськая
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