"Мавка" за почти четыре месяца в украинском прокате собрала более 150 млн. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"По результатам пятнадцатой недели в национальном прокате, кассовые сборы мультфильма MAVKA составляют 150 952 041 грн. За почти четыре месяца количество проданных билетов составляет 1 203 639", - говорится в сообщении.

В Госкино также напомнили, что прокат мультфильма в украинских кинотеатрах продолжается.

Мультфильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по кино и Агентства США по международному развитию (USAID Ukraine - USAID Украина).