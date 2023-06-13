"Мавка" за почти четыре месяца в украинском прокате собрала более 150 млн. грн.
Украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" за пятнадцать недель в национальном прокате собрал 150 952 041 грн
Об этом сообщает пресс-служба Госкино.
"По результатам пятнадцатой недели в национальном прокате, кассовые сборы мультфильма MAVKA составляют 150 952 041 грн. За почти четыре месяца количество проданных билетов составляет 1 203 639", - говорится в сообщении.
В Госкино также напомнили, что прокат мультфильма в украинских кинотеатрах продолжается.
Мультфильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по кино и Агентства США по международному развитию (USAID Ukraine - USAID Украина).
- 12 июня стало известно, что студия Animagrad, принадлежащая Film.UA Group, будет сотрудничать с французской компанией TeamTO в производстве 3D-мультсериала по мотивам мультфильма "Мавка".
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