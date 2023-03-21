"Мавка" стала самым кассовым украинским фильмом во времена независимости
Украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" за три уикенда собрал в украинском прокате почти 82 миллиона гривен
Об этом сообщили в Госкино.
За три уикенда на мультфильм продали 642 671 билет, а кассовые сборы составляют 81 848 415 гривен.
Так, "Мавка. Лесная песня" по популярности обошла фильмы "Я, ты, он, она" ("Студии Квартал-95"), "Бешеная свадьба" и "Бешеная свадьба 2" ("Прототип Продакшн", FILM.UA Group , MOZGI Entertainment).
Также "Мавка" обошла в собрании другой мультик - "Украденная принцесса: Руслан и Людмила" (Animagrad).
- Как сообщалось, анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" вышел в широкий национальный прокат 2 марта.
- Кассовое собрание мультфильма "Мавка. Лесная песня" за первый прокатный уикенд составило 24,9 млн грн, его посмотрели почти 190 тысяч зрителей.
- На вторую неделю проката в Украине лента обошла "Аватар 2" по количеству проданных билетов. Также стало известно, что мультик покажут более чем в 80 странах мира,
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