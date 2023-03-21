"Мавка" стала самым кассовым украинским фильмом во времена независимости

Об этом сообщили в Госкино.

За три уикенда на мультфильм продали 642 671 билет, а кассовые сборы составляют 81 848 415 гривен.

Так, "Мавка. Лесная песня" по популярности обошла фильмы "Я, ты, он, она" ("Студии Квартал-95"), "Бешеная свадьба" и "Бешеная свадьба 2" ("Прототип Продакшн", FILM.UA Group , MOZGI Entertainment).

Также "Мавка" обошла в собрании другой мультик - "Украденная принцесса: Руслан и Людмила" (Animagrad).