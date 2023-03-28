"Мавка" собрала почти миллион гривен за месяц проката

Об этом пишет Госкино .

Всего за все время проката уже было продано 779 798 билетов.

"Благодарим всех, кто уже присоединился к просмотру, и напоминаем, что показы ленты продолжаются. Приходите в кино всей семьей и не забывайте о сцене после титров!" - добавляет Госкино.