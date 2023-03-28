"Мавка" собрала почти миллион гривен за месяц проката
За четыре уикенда проката кассовые сборы "Мавка. Лесная песня" составили 98 634 367 гривен
Об этом пишет Госкино .
Всего за все время проката уже было продано 779 798 билетов.
"Благодарим всех, кто уже присоединился к просмотру, и напоминаем, что показы ленты продолжаются. Приходите в кино всей семьей и не забывайте о сцене после титров!" - добавляет Госкино.
- Стало известно, что "Мавка" стала самым кассовым украинским фильмом за время независимости.
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