"Мавка пылает яростью": создатели мультфильма выпустили видео к годовщине полномасштабного вторжения
В четверг, 23 февраля, создатели мультфильма выпустили тематическое видео с Мавкой, приуроченное к годовщине полномасштабного вторжения
Об этом сообщает Госкино .
"В основе ролика — сцена битвы между двумя мирами — Миром Леса и Миром Людей, напоминающей упорную борьбу украинцев за свой дом, мир и Победу. Работая в свое время над мультфильмом, создатели даже не представляли, настолько его сюжет будет перекликаться с настоящим", - говорится в описании к видео.
Создатели добавили, что главня мысль ленты остается неизменной:
"Любовь — наша величайшая ценность. Имея ее в сердце — мы не умираем. Эта же идея заложена в оригинальное произведение Леси Украинки", - отметили авторы.
"Поэтому с любовью к нашей большой украинской семье мы продолжаем работать, творить, защищаться, бороться несмотря ни на что, даже когда наш "Лес" пылает в огне". – говорится в итоге.
Сама "Мавка" выйдет в прокат уже 2 марта.
- Ко Дню всех влюбленных, 14 февраля, вышел клип на саундтрек к анимационному фильму "Мавка. Лесная песня", который исполнили Артем Пивоваров и Христина Соловий.
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