Об этом сообщает Госкино .

"В основе ролика — сцена битвы между двумя мирами — Миром Леса и Миром Людей, напоминающей упорную борьбу украинцев за свой дом, мир и Победу. Работая в свое время над мультфильмом, создатели даже не представляли, настолько его сюжет будет перекликаться с настоящим", - говорится в описании к видео.

Создатели добавили, что главня мысль ленты остается неизменной:

"Любовь — наша величайшая ценность. Имея ее в сердце — мы не умираем. Эта же идея заложена в оригинальное произведение Леси Украинки", - отметили авторы.

"Поэтому с любовью к нашей большой украинской семье мы продолжаем работать, творить, защищаться, бороться несмотря ни на что, даже когда наш "Лес" пылает в огне". – говорится в итоге.

Сама "Мавка" выйдет в прокат уже 2 марта.