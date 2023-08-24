"Мавка. Лесная песня" онлайн на SWEET.TV. Национальная эксклюзивная премьера

Достижения МАВКИ: невероятный успех в цифрах и отзывах

" Мавка. Лесная песня " стала самым кассовым украинским фильмом и самым кассовым анимационным релизом Украины во времена Независимости. Более того, по кассовым собраниям в Украине она обошла мирового анимационного лидера ― "Ледяное сердце 2". Что там анимационные ленты, МАВКА в первый уикенд оставила позади даже "Аватара 2": билетов на отечественную анимацию было продано на 30,5 тысячи больше, чем на долгожданный блокбастер.

Только первый уикенд принес 24,9 млн грн. На родине кассовые сборы за 25+ недель проката составили 154 млн. грн. Это более 1,23 млн проданных билетов.

Права на кинотеатральный прокат анимационного фильма приобрели более 80 стран, среди которых Франция, Испания, Италия, Великобритания и Ирландия, Германия, Норвегия, регион MENA (арабские страны) и Латинской Америки! А на Украине права показа на онлайн-платформах принадлежат SWEET.TV!

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МАВКА: рождение берегини

Нимфа – самобытный и сильный женский образ. Она добра, кротка, открыта душой, но когда возникает вопрос о защите своего дома, в его глазах пылает огонь борьбы. Этот образ сочетает в себе мистичность древних украинских легенд, персонификацию непобедимой любви, смелость быть собой и свободу духа.

Над "оживлением" Мавки работало три известных личности. Свои движения, грацию, пластику героиня получила раньше голоса. В 2019 году стало известно о привлечении к проекту примы-балерины Екатерины Кухар, исполняющей партию Мавки в балете "Лесная песня" в Национальной опере. И только в 2022 году создатели сообщили, что Берегиня Леса будет разговаривать голосом актрисы Наталки Денисенко. А Кристину Соловой можно назвать голосом сердца Мавки, ведь те невероятные композиции, которые мы услышим в мультфильме, это произношение сердца, самые искренние эмоции, которые касаются души каждого.

Несколько изюминок. Глаза Мавки изменяют цвет в зависимости от настроения. А руны на ее теле – настоящие древнеукраинские символы с сакральным значением. Некоторые из них воплощают четыре стихии, некоторые – плодородие, а некоторые – начало новой жизни. Цвет волос героини также меняется в зависимости от времени года.

Важная миссия: это должно затронуть каждого

Чтобы описать красоту украинского леса, создатели отправились в экспедицию вместе с консультантами WWF-Украина. Но они получили противоречивые впечатления. С одной стороны, невероятная местность Карпат и Полесья вдохновляет на создание мистических историй. С другой стороны, они увидели масштабы вырубки наших лесов. То, что когда-то было лесом, превратилось в залысины, а неконтролируемая добыча янтаря нарушила фауну региона. WWF-Украина предоставила список создателям, как изменился регион за годы потерянной независимости. Поэтому в мультфильме, кроме магических существ, есть животные из Красной книги Украины. И от нас зависит, станут ли они со временем тоже мифологическими или благодаря совместным усилиям удастся восстановить их популяцию.

Чтобы привлечь внимание к экокатастрофе, создатели вместе с WWF-Украина запустили проект "Спасем рысь", в рамках которого проходил сбор средств на исследование ореолов обитания евразийской рыси на Полесье.

Включайте эксклюзивно на SWEET.TV МАЛКУ онлайн в отличном качестве и без рекламы. Будем открывать мистический мир Мавки, душу леса, красоту Украины вместе.

Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV ― вселенная телевидения и кино для украинцев

Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV с первых дней возложил на себя миссию – популяризировать украинский контент. Из-за украинских фильмов и анимации зритель узнает больше об Украине, в сердцах загорается огонь любопытства. Фильмы могут побуждать перечитать книгу, узнать больше об истории. Следовательно, это не развлечения, это путь к национальному самопознанию. И на SWEET.TV есть все для этого:

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Документальные проекты. В национальном онлайн кинотеатре SWEET.TV есть проекты, которые открывают глубинный мир украинской культуры. Свадебные обряды, тайны мифологии, литературное наследие, речевые сокровища. Такой контент помогает навсегда отделить себя от московии, гордиться собственной историей, самобытной, уникальной.

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