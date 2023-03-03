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"Мавка" из Украины или "Перри Мэйсон" из США: что посмотреть на выходных

3 мартa, 2023 пятница
18:32
Культура

Самый ожидаемый отечественный анимационный фильм 2023 года или американский кинорассказ о герое, романы о котором в США уже почти столетие входят в тройку бестселлеров всех времен

Еще одна весна. Как там в одноименном стихотворении Лины Костенко? "Білка струсить жовту глицю,/сонну бруньку сколихне./На березу, на ялицю /вітер лагідний дмухне. /Набіжить весела хмарка. / Ліс безсмертний, як душа. / Знов простягне руки Мавка / і - не знайде Лукаша..."

А украинцы Лукаша все-таки найдут. И Мавку. И их хрестоматийную , однако видоизмененную и переведенную на новый лад историю. И не только украинцы. Ведь именно с началом весны в Украине (и днем ранее в мире) на большие экраны выходит самый ожидаемый отечественный анимационный фильм "Мавка. Лесная песня", права на кинотеатральный и диджитал показы которой уже приобрели компании-дистрибьюторы более чем в 40 странах.

Так что традиционная подборка кино для выходных от "Еспресо"

"Мавка. Лесная песня"

В кинотеатрах со 2 марта

Украинский анимационный фильм, о котором соотечественники активно говорили еще начиная с 2015 года, наконец-то вышел на большие экраны. Следовательно, уже поэтому стоит видеть, из-за чего было столько медийного шума. Лента с бюджетом в 187 млн грн имеет в основе хрестоматийное произведение Леси Украинки "Лесная песня". Однако его глубинных смыслов и особых параллелей с ним все же искать не стоит. А воспринимать как еще одну сказочную историю в стиле Диснея только на отечественном материале. И тогда все будет ок.

"Полный тайн и загадок лес находится под надежной охраной, - анонсирует ленту Планета кино. - Это призвание Мавки - Души Леса. Талантливый сельский парень Лукаш все время играет на свирели. Очаровательную мелодию услышала Мавка. Случилось чудо - она влюбилась в юношу. Но смогут ли они быть вместе? На первом месте для девушки всегда будет забота о сохранении леса и всех его жителей".

В главных ролях: Артём Пивоваров, Елена Кравец, Юлия Санина, Михаил Хома.

"Кит"

В кинотеатрах со 2 марта

Художественный фильм режиссера Даррена Аронофски по сценарию Сэмюэля Д. Хантера, основанный на его одноименной пьесе. Психологическая драма, где на нескольких квадратных метрах встречаются разные способы бытия, интригует еще и актерской игрой. В частности, основной образ – преподавателя писательского мастерства Чарли, имеющего избыточный вес (270 кг) – воплотил Брендан Фрейзер – звезда трилогии "Мумия". Чтобы сыграть эту роль, Фрейзер вынужден был набрать вес, а кроме этого еще и ежедневно проводить по шесть часов в кресле гримера, чтобы полностью соответствовать облику своего персонажа. Это невероятное его перевоплощение приковало особое внимание к фильму на кинофестивалях в Венеции и Торонто. Да и сам сюжет, в основе которого - помимо всего прочего - проблемы людей, страдающих ожирением - снова вызвал разговоры по теме.

По сценарию, из-за большого ожирения, которое он приобрел из-за смерти своего любимого, Чарли практически не выходит из дома и ни с кем не общается. Свои лекции он ведет дистанционно. Но, чтобы студенты над ним не смеялись, никогда не включает камеру. Считая, что ему уже недолго жить, Чарли пробует наладить свои отношения с дочерью-подростком. Да, он не всегда был геем – когда-то у него была семья.

В главных ролях: Брендан Фрейзер, Сэйди Синк, Хонг Чау, Саманта Мортон, Тай Симпкинс.

"Крид III: Наследие Рокки Бальбоа"

В кинотеатрах со 2 марта

Эта спортивная драма является прямым продолжением одноименных фильмов, вышедших на экраны в 2015 и 2018 годах, а также девятой частью франшизы "Рокки". Собственно, серия фильмов "Рокки" с Сильвестром Сталлоне в главной роли стала едва ли не самой сильной киноисторией о боксе. Но если для первых шести фильмов Сталлоне писал историю сам, а в следующих двух был консультантом, то на этот раз он среди продюсеров фильма и впервые не появится на экране. Режиссером ленты стал исполнитель главной роли Майкл Б. Джордан, для которого этот фильм – его режиссерский дебют.

Итак, с событий, показанных в предыдущем фильме, прошло пять лет. Адонис "Донни" Крид (Майкл Б. Джордан) - довольно успешный мужчина с удачной карьерой и семейной жизнью. Его детский товарищ Дамиан "Дама" Андерсон (Джонатан Мэйджорс) освобождается из тюрьмы и хочет доказать свою значимость. Лучший способ сделать это – выйти в ринг против Донни. Так что Донни должен биться за свое будущее, тогда как его противнику нечего терять.

В главных ролях: Майкл Б. Джордан, Тесса Томпсон, Джонатан Мэйджорс, Вуд Гаррис, Флориан Мунтяну, Филисия Рашад

"Закон Лидии Поэт" (сериал, 1 сезон)

На Netflix

Как рекламируют ленту на Netflix, речь об увлекательной исторической драме, где главная героиня Лидия Поэт расследует убийства и вместе с тем борется за место в профессии. Основана на истории первой женщины в Италии, которая стала юристом. В частности, в конце 19 века законы Италии не позволяли женщинам быть адвокатами. Героиня сумела доказать, что женщины могут заниматься адвокатской практикой наравне с мужчинами.

Интересно, что реальная Лидия Поэт прожила более 90 лет. Ее усилия и профессионализм в свое время позволили женщинам в Италии не только заниматься адвокатской практикой, но и занимать государственные должности.

В ролях: Матильда де Анджелис, Эдуардо Скарпетта, Пьер Луиджи Пазино

"Перри Мэйсон" (сериал 2 сезон)

На НПО с 6 марта

Выход этой ленты знаменует начало следующей недели. Но поскольку у нее много поклонников, анонс ее кажется вполне уместным.

Итак, продолжение приключений знаменитого адвоката по произведениям американского писателя, классика детективного жанра Эрла Стэнли Гарднера, который – тоже адвокат по специальности – посвятил своему герою более 80 произведений. Несмотря на то, что первая книга об американском "Шерлоке Холмсе" по имени Перри Мэйсон вышла еще в 1933 году, эти книги на американском рынке по сей день входят в тройку бестселлеров всех времен.

Итак, как построили 2 сезон сериала его создатели? Совершенно неожиданно для тех, кто смотрел 1 сезон. Постоянно только то, что Мейсона отличает нестандартный подход к юриспруденции, глубокое понимание психологии и безупречная логика.

В ролях: Мэтью Рис, Джон Литгоу, Джульетт Райленс, Крис Чок, Шей Уигэм, Татьяна Маслани, Роберт Патрик, Аарон Стэнфорд и другие.

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2023, пятница
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