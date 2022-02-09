МАУ убрала из самых дешевых билетов в США возможность перевозки багажа

Об этом сообщает avianews.



Как известно, рейс планируется запустить в июне. К настоящему моменту изменение уже внесено в систему бронирования авиаперевозчика, сообщает Avianews.com.



Уточняется, что ранее самые дешевые билеты эконом-класса на рейсах в Америку включали ручную кладь и одно место багажа 23 кг.



Тем не менее, теперь пассажиры с билетами по тарифу Lite при полете в Нью-Йорк и Торонто смогут взять с собой бесплатно два места ручной клади с весом до 7 кг и 5 кг соответственно.



Тариф Lite на дальних рейсах из Киева в Дели по-прежнему пока включает одно место багажа до 23 кг.

Напомним, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" планирует увеличить количество рейсов на 30% в 2022 году.

Кроме того, МАУ стала одним из украинских авиаперевозчиков, участвующих в программе, согласно которой выплаты за вакцинацию можно будет потратить на рейсы в пределах Украины.