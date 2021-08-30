МАУ планирует возобновить дальнемагистральные рейсы в следующем году
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" намерена возобновить дальнемагистральные рейсы в 2022 году
Об этом в интервью Бабелю рассказал президент МАУ Евгений Дыхне.
По его словам, в апреле восстановления дальнемагистральных рейсов не произошло из-за низкого темпа вакцинации населения страны и закрытыя границ.
"Мы строим обнадеживающие планы на весенне-летнюю навигацию уже 2022 года, в том числе и по восстановлению дальнемагистральных программ. Во-первых, все самое страшное уже позади, и мы уже психологически готовы к любым вызовам. Во-вторых, украинцы никогда не были основными нашими клиентами на лонгхолах. Мы исходим из постепенного открытия границ европейцами и восточными государствами, "- сказал Дыхне.
Он прогнозирует, что МАУ может выйти на уровень до начала пандемии коронавируса по полетам до 2024 года.
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