МАУ планирует возобновить дальнемагистральные рейсы в следующем году

Об этом в интервью Бабелю рассказал президент МАУ Евгений Дыхне.

По его словам, в апреле восстановления дальнемагистральных рейсов не произошло из-за низкого темпа вакцинации населения страны и закрытыя границ.

"Мы строим обнадеживающие планы на весенне-летнюю навигацию уже 2022 года, в том числе и по восстановлению дальнемагистральных программ. Во-первых, все самое страшное уже позади, и мы уже психологически готовы к любым вызовам. Во-вторых, украинцы никогда не были основными нашими клиентами на лонгхолах. Мы исходим из постепенного открытия границ европейцами и восточными государствами, "- сказал Дыхне.

Он прогнозирует, что МАУ может выйти на уровень до начала пандемии коронавируса по полетам до 2024 года.