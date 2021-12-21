МАУ планирует увеличить количество рейсов на 30% в 2022 году
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" ожидает в 2022 году увеличить количество рейсов на 30% - более чем до 37 тыс. в год
Об этом сообщает пресс-служба МАУ.
Согласно предложенной менеджментом МАУ финансовой стратегии в 2022 году авиаперевозчик ожидает увеличения пассажиропотока на 34% по сравнению с результатом 2021-го – до 4,3 млн пассажиров.
Руководство авиакомпании акцентирует внимание на динамичном увеличении объема регулярных пассажирских перевозок в 2022 году, соответственно заложив снижение чартерных программ – до минус 34%. МАУ также планирует увеличить динамику перевозок почти на 36% по сравнению с 2021 годом.
"В бюджет заложено, что 2022 год станет годом расширения флота МАУ после вынужденного сокращения в 2020-2021 годах и возвращения в его состав дальнемагистральных самолетов типа Boeing-777. Наблюдательный совет подтвердил рестарт дальнемагистральных рейсов – Нью-Йорк, Торонто, Дели. Также мы готовимся к возобновлению работы хаба в аэропорту Борисполь с тремя волнами разлета. В целом, перезапуск сети МАУ должен составить 60% от показателя докризисного 2019 года", – отметил СЕО авиакомпании Евгений Дыхне.
- Напомним, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" стала одним из украинских авиаперевозчиков, участвующих в программе, согласно которой выплаты за вакцинацию можно будет потратить на рейсы в пределах Украины.
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