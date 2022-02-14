МАУ отправляет некоторые самолеты на хранение в аэропорты Европы на фоне угрозы РФ

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.



МАУ получила официальное уведомление от страховых компаний о прекращении страхования самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины.



"В связи с этим МАУ по требованию лизингодателей отправляет 5 самолетов Boeing 737-800 в Испанию при условии сохранения других воздушных судов во флоте компании. Кроме того, 2 самолета авиакомпании отправляются на плановое техническое обслуживание двигателей в Белград", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 февраля нардеп Алексей Гончаренко заявил, что с понедельника международное воздушное сообщение с Украиной может быть приостановлено из-за приостановки страховки гражданских самолетов, находящихся в воздушном пространстве нашей страны.

В министерстве инфраструктуры заявили, что небо над Украиной остается открытым, а государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков.