МАУ будет облетать территорию Афганистана на рейсах в Дели
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" решила облетать территорию Афганистана на рейсах в Дели (Индия) из-за обострения кризиса в этой стране
Об этом заявили в авиакомпании, передает Интерфакс-Украина .
"Еще в пятницу (минувшую - ИФ) авиакомпания осуществила свою оценку рисков пролета территории Афганистана, учитывая сложившуюся ситуацию в стране. С учетом выявленного повышения уровня угрозы для полетов, МАУ приняла решение выполнять облет территории Афганистана на рейсах в Дели для обеспечения надлежащего уровня безопасности полетов ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до сих пор ряд международных авиакомпаний уже приняли решение изменить маршруты своих рейсов и прекратить полеты в воздушном пространстве Афганистана.
В то же время эвакуация из Кабула силами американских военных продолжается.
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