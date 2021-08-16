МАУ будет облетать территорию Афганистана на рейсах в Дели

Об этом заявили в авиакомпании, передает Интерфакс-Украина .



"Еще в пятницу (минувшую - ИФ) авиакомпания осуществила свою оценку рисков пролета территории Афганистана, учитывая сложившуюся ситуацию в стране. С учетом выявленного повышения уровня угрозы для полетов, МАУ приняла решение выполнять облет территории Афганистана на рейсах в Дели для обеспечения надлежащего уровня безопасности полетов ", - говорится в сообщении.



Отмечается, что до сих пор ряд международных авиакомпаний уже приняли решение изменить маршруты своих рейсов и прекратить полеты в воздушном пространстве Афганистана.



В то же время эвакуация из Кабула силами американских военных продолжается.

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