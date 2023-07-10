Матвиенко передала Си Цзиньпину устное послание от Путина
Спикер совета федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи с главой КНР Си Цзиньпином передала послание от российского диктатора Владимира Путина
Об этом сообщает Коммерсантъ .
"Перед отъездом я разговаривала с Владимиром Владимировичем (Путиным, - ред.). Он попросил меня передать вам очень теплое поздравление и самые лучшие пожелания. Я тепло вспомнила ваш мартовский визит, ваши длительные и продуктивные переговоры", - заявила Матвиенко.
Спикер подчеркнула, что передает именно устное сообщение главе Китайской Республики Си Цзиньпину от российского диктатора: "Чтобы его не читали, хоть оно устное, но все же адресовано вам, позвольте мне его вам передать".
- В марте Матвиенко запустила пропагандистский нарратив, продвигающий идею "сатанизма в Украине". Так она прокомментировала выселение служителей московского патриархата из Киево-Печерской лавры. Резко активизировались кремлевские рупоры, а также пропагандисты.
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