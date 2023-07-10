Матвиенко передала Си Цзиньпину устное послание от Путина

Об этом сообщает Коммерсантъ .

"Перед отъездом я разговаривала с Владимиром Владимировичем (Путиным, - ред.). Он попросил меня передать вам очень теплое поздравление и самые лучшие пожелания. Я тепло вспомнила ваш мартовский визит, ваши длительные и продуктивные переговоры", - заявила Матвиенко.

Спикер подчеркнула, что передает именно устное сообщение главе Китайской Республики Си Цзиньпину от российского диктатора: "Чтобы его не читали, хоть оно устное, но все же адресовано вам, позвольте мне его вам передать".