"Матрица" уже не тот: Редкач пояснил, почему Ломаченко не вернется на прежний уровень
Украинский боксер Иван Редкач заявил, что лучшие времена его соотечественника Василия Ломаченко остались позади
Об этом сообщает Трибуна .
По его словам, победа Василия Ломаченко над японцем Масайоши Накатани, у которого он выиграл техническим нокаутом 27 июня в Лас-Вегасе, не впечатлила.
"Видно, что проигрыш Лопесу его приземлил, " Матрица " уже не тот. Все мы стареем, без исключения. У " Матрицы " раньше глаза горели, а сейчас он делал все, как работу. Но сделал ее хорошо. Однако японец себя не проявил на все 100%. Он, видимо, просто заработать вышел, поскольку уже уходил из бокса ", - сказал Редкач.
Он добавил, что на возможности Ломаченко влияют и хронические травмы, которые его преследуют в течение всей карьеры.
"О его травмах только он один знает. Мы можем только предполагать. Любое хирургическое вмешательство мешает в спорте, на 100% плечо работать не будет. И это не моя выдумка, а ортопедов-хирургов", - пояснил Редкач.
- Напомним, 27 июня Василий Ломаченко победил в Лас-Вегасе японца Масайоши Накатани техническим нокаутом в девятом раунде.
- Ломаченко после победы над Накатани заявил, что договорился о реванше с Лопесом.
- Промоутер Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса Боб Арум заявил, что бой-реванш между украинским и американским боксерами состоится в следующем году .
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