"Матрица 4": вышел официальный трейлер фильма
В сети появился первый трейлер фильма "Матрица: Воскрешение"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Четвертый фильм франшизы Матрица выйдет в Украине 22 декабря.
В фильме снялись Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Джада Пинкетт Смит, Ламбер Вильсон и Дэниэл Бернхардт.
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В ролике постаревший Нео (Киану Ривз) посещает психиатра, которому рассказывает о странных снах. Главный герой снова будет выбирать "синюю" или "красную" таблетку, после этого герои оказываются в Матрице.
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