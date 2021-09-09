"Матрица 4": вышел официальный трейлер фильма

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Четвертый фильм франшизы Матрица выйдет в Украине 22 декабря.



В фильме снялись Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Джада Пинкетт Смит, Ламбер Вильсон и Дэниэл Бернхардт.



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В ролике постаревший Нео (Киану Ривз) посещает психиатра, которому рассказывает о странных снах. Главный герой снова будет выбирать "синюю" или "красную" таблетку, после этого герои оказываются в Матрице.

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