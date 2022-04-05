Материнская компания Leroy Merlin, продолжающая работать на рынке РФ, заблокировала работу украинского подразделения

Об этом пишет DOU со ссылкой на показания сотрудников компании.



Через несколько недель после начала полномасштабного вторжения России в Украину материнская компания ADEO Group заблокировала коммуникации сотрудников "Леруа Мерлен Украина" – их отрезали от всех корпоративных месседжеров, внутренних рабочих систем. Это заблокировало работу украинской компании и сделало невозможным выполнение запросов не только клиентов, но и волонтеров и ВСУ.



ADEO Group объяснила это необходимостью оградиться от кибератак.



При этом за пару недель до начала полномасштабной войны в Украину Leroy Merlin вывез всех французских коллег из украинской компании якобы на совещание. Украинским сотрудникам досрочно выплатили зарплату за март, еще две зарплаты выплатили в качестве пособия.



"В день начала войны, нам объявили, что магазины закрыты. Онлайн еще работал, мы принимали заказы. До марта мы имели возможность подключаться через VPN и выполнять свою работу и предоставляли зарплату работникам", – рассказывает специалист по поддержке ИТ-инфраструктуры Алексей Литовченко "Леруа Мерлен Украина".



"Но с марта от нас отделились. Со временем у нас отключился сайт", – добавил он.



В настоящее время менеджмент компании почти не общается с украинскими сотрудниками. В то же время, компания объявила, что не будет выходить с рынка России.



"Нет причин перестать быть полезными для жителей в России, которым необходимо что-то отремонтировать, изолировать, обезопасить, защитить, осветить свое жилье. Мы продаем им продукты первой необходимости. И это наша ответственность как работодателей и как компаний, а также с точки зрения закона" , – заявил в видеообращении генеральный директор ADEO Group Филипп Зиммерманн.



В Украине компания имеет 6 магазинов, в России – 112. Прибыль от российского рынка занимает 20-28% от общего. ADEO Group владеет и другими торговыми марками – Auchan и Decathlon, тоже оставшимися на российском рынке.



Напомним, хакеры Anonymous взломали сайты Ашана, Leroy Merlin и Decathlon.



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