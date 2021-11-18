Материалы Bellingcat приобщат к расследованию ДБР по вагнеровцам, - Венедиктова

Об этом сказала генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Укринформ.



"Конечно, все материалы, которые делают журналисты, все проводимые ими расследования нами всегда тщательно изучаются и всегда приобщаются к делам. Поэтому будут изучаться, будут приобщаться", - сказала она.



Венедиктова отметила, что тему вагнеровцев украинские правоохранительные органы уже давно расследуют, ведь сами события произошли еще в июле 2020 года.



"Эти дела были заведены, причем их было несколько, в нескольких различных правоохранительных органах. Затем эти дела объединились и были переданы, в том числе, в ГБР (Государственное бюро расследований, – ред.)", - подчеркнула Венедиктова.



В то же время генпрокурор не сказала, могут ли главу Офиса президента Андрея Ермака вызвать на допрос, и отметила, что об этом следует спрашивать у ДБР. Однако по ее словам, в прокурорских указаниях перечень допросов достаточно велик.

Напомним, 8 сентября издание CNN со ссылкой на заявления трех экс-чиновников украинской военной разведки сообщило, что спецоперация по задержанию вагнеровцев в Украине происходила "с ведома Соединенных Штатов".

CNN опубликовало материал, в котором сообщалось о том, как готовились к спецоперации по задержанию вагнеровцев украинские спецслужбы и чем помогали США.

Безуглая заявила, что подготовка задержания вагнеровцев не была спецоперацией и проводилась без участия других стран.

14 ноября в Bellingcat сообщили, что расследование основывается на интервью с лицами, участвовавшими в операции, огромном количестве задокументированных доказательств (включая аудио, видео и фотографии) и проверке заявлений из открытых источников.

17 ноября международная группа расследователей Bellingcat опубликовала две части расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что расследование Bellingcat в отношении вагнеровцев не делает никаких выводов о том, что информация об операции была "слита".

Журналистка Янина Соколова обнародовала новые документы о Вагнергейте. Говорит, что подбросили под офис.







