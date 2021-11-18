Материалы Bellingcat приобщат к расследованию ДБР по вагнеровцам, - Венедиктова
Материалы Bellingcat о спецоперации по задержанию боевиков ПИК Вагнера приобщат к расследованию ДБР
Об этом сказала генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Укринформ.
"Конечно, все материалы, которые делают журналисты, все проводимые ими расследования нами всегда тщательно изучаются и всегда приобщаются к делам. Поэтому будут изучаться, будут приобщаться", - сказала она.
Венедиктова отметила, что тему вагнеровцев украинские правоохранительные органы уже давно расследуют, ведь сами события произошли еще в июле 2020 года.
"Эти дела были заведены, причем их было несколько, в нескольких различных правоохранительных органах. Затем эти дела объединились и были переданы, в том числе, в ГБР (Государственное бюро расследований, – ред.)", - подчеркнула Венедиктова.
В то же время генпрокурор не сказала, могут ли главу Офиса президента Андрея Ермака вызвать на допрос, и отметила, что об этом следует спрашивать у ДБР. Однако по ее словам, в прокурорских указаниях перечень допросов достаточно велик.
- Напомним, 8 сентября издание CNN со ссылкой на заявления трех экс-чиновников украинской военной разведки сообщило, что спецоперация по задержанию вагнеровцев в Украине происходила "с ведома Соединенных Штатов".
- CNN опубликовало материал, в котором сообщалось о том, как готовились к спецоперации по задержанию вагнеровцев украинские спецслужбы и чем помогали США.
- Безуглая заявила, что подготовка задержания вагнеровцев не была спецоперацией и проводилась без участия других стран.
- 14 ноября в Bellingcat сообщили, что расследование основывается на интервью с лицами, участвовавшими в операции, огромном количестве задокументированных доказательств (включая аудио, видео и фотографии) и проверке заявлений из открытых источников.
- 17 ноября международная группа расследователей Bellingcat опубликовала две части расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что расследование Bellingcat в отношении вагнеровцев не делает никаких выводов о том, что информация об операции была "слита".
- Журналистка Янина Соколова обнародовала новые документы о Вагнергейте. Говорит, что подбросили под офис.
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