Матчи с "Реалом" могут все изменить: самый дорогой футболист ПСЖ Мбаппе ответил на вопрос о будущем

Об этом сообщает L'Equipe.

По словам Мбаппе, матчи в плей-офф ЛЧ против "Реала" могут изменить его будущее.



"Я еще не принял решение. Думаю, матчи с "Реалом" могут многое изменить. И пусть сейчас я имею право делать что угодно (прим. - переговоры с другими клубами), я не собираюсь разговаривать с соперниками или делать что-то такое. Я по-прежнему настроен победить "Реал" и постараться решить судьбу противостояния. А дальше будет видно", - сказал Килиан Мбаппе.

В нынешнем сезоне 23-летний форвард сыграл за ПСЖ 30 матчей, забил 20 голов и отдал 16 результативных передач.



По данным Transfermarkt, Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом мира, его рыночная стоимость составляет 160 млн евро.

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