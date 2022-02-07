Матчи с "Реалом" могут все изменить: самый дорогой футболист ПСЖ Мбаппе ответил на вопрос о будущем
Форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе признался, что пока не решил, где продолжит свою карьеру
Об этом сообщает L'Equipe.
По словам Мбаппе, матчи в плей-офф ЛЧ против "Реала" могут изменить его будущее.
"Я еще не принял решение. Думаю, матчи с "Реалом" могут многое изменить. И пусть сейчас я имею право делать что угодно (прим. - переговоры с другими клубами), я не собираюсь разговаривать с соперниками или делать что-то такое. Я по-прежнему настроен победить "Реал" и постараться решить судьбу противостояния. А дальше будет видно", - сказал Килиан Мбаппе.
В нынешнем сезоне 23-летний форвард сыграл за ПСЖ 30 матчей, забил 20 голов и отдал 16 результативных передач.
По данным Transfermarkt, Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом мира, его рыночная стоимость составляет 160 млн евро.
- 31 августа сообщалось, что Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ и бесплатно перейдет в "Реал" летом 2022 года.
- 9 сентября стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон лично уговаривал Мбаппе остаться в ПСЖ.
- 4 октября француз признался, что пытался покинуть ПСЖ прошлым летом.
- 29 декабря лидер атаки ПСЖ Килиан Мбаппе заверил, что до конца этого сезона будет играть за французский топ-клуб.
- 31 января сообщалось, что нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе подписал контракт с мадридским "Реалом".
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